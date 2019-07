Ο Όλιβερ Στόουν ετοιμάζει τα απομνημονεύματα του - Βιετνάμ, Όσκαρ, ναρκωτικά και αλκοόλ

Roberto Serra - Iguana Press via Getty Images

Roberto Serra - Iguana Press via Getty Images

Ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Όλιβερ Στόουν ετοιμάζει τα απομνημονεύματα του και όπως ανακοινώθηκε το βιβλίο θα επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια του στο σινεμά, αλλά και στην περίοδο που υπηρέτησε στο Βιετνάμ.

Ο εκδοτικός οίκος Houghton Mifflin Harcourt ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα για τα απομνημονεύματα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Το χωρίς τίτλο επί του παρόντος βιβλίο, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2020.

Ο Όλιβερ Στόουν έγινε διάσημος με τις ταινίες του «Platoon», «JFK» και «Born On the Fourth of July».

Στα απομνημονεύματά του μοιράζεται λεπτομέρειες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και τα βήματά του στον κινηματογράφο, τις «καταχρήσεις που έφερε η μεγάλη επιτυχία σε νεαρή ηλικία» και την πολυτάραχη προσωπική του ζωή.

Ο Όλιβερ Στόουν, που βραβεύθηκε με Όσκαρ προτού κλείσει τα 35, έχει ιστορία με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Το 1999 ο Στόουν συνελήφθη και βρέθηκε ένοχος για κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών. Μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, αλλά λίγα χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2005 συνελήφθη ξανά στο Λος Άντζελες για κατοχή παράνομης ουσίας και οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Αφέθηκε ελεύθερος την επομένη μέρα.

Με αφορμή τα απομνημονεύματα του ο αμερικανός σκηνοθέτης δήλωσε ότι «επανεξετάζει τη ζωή του και αποφάσισε ότι όλες οι αναμνήσεις πρέπει να είναι αγαπημένες, ‘ευχάριστες ή μη’».