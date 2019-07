Πώς αισθάνεστε για το ότι μαζί με τους Beatles, Rolling Stones, Who, Dave Clark Five και Hollies εσείς και οι Animals ήσασταν από τους όχι περισσότερους από πενήντα μουσικούς οι οποίοι ήταν στην «εμπροσθοφυλακή» της British Invasion, της ειρηνικής και διαμέσου της μουσικής βρετανικής «εισβολής» στην Αμερική, επί της ουσίας με την αγγλική εκδοχή αμερικανικών ιδιωμάτων; Σας κάνει υπερήφανο, έστω και παραπάνω από μισόν αιώνα μετά;

Το κίνητρο σας για να βγαίνετε στη σκηνή και να τραγουδάτε παραμένει το ίδιο με την πρώτη φορά που το κάνατε ή έχει αλλάξει στην πάροδο του χρόνου;

Δεν ξέρω ποιο ήταν ή είναι το κίνητρο οπότε θα σου πω μόνον αυτό: Οταν η μπάντα μου αρχίζει να παίζει και στέκομαι στην άκρη της σκηνής δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μπορεί να με σταματήσει από το να βγω και εγώ και να αρχίσω να τραγουδώ!

Εχετε καθόλου επαφή με την μουσική της εποχής μας, με το σημερινό rock; Επικοινωνείτε μαζί του, μουσικά αλλά και με τα όσα έχει και προσπαθεί να πει;

Ακούω αρκετά συχνά κάτι πολύ καλό, όμορφο ή ακόμα και εξαιρετικά ενδιαφέρον που με κάνει να σκεφτώ «γουάου, αυτό είναι πραγματικά σημαντικό». Πριν προλάβω όμως να το επεξεργαστώ διανοητικά, μερικές φορές πριν καν συγκρατήσω το όνομα του μουσικού ή του συγκροτήματος που είναι υπεύθυνοι για αυτό, έχει πάρει την θέση του κάτι άλλο. Ζούμε βλέπεις στην εποχή του streaming, μια συνεχής ροή μουσικής όλων των ιδιωμάτων και ποιοτήτων δίχως καμία τάξη, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Ο κόσμος δεν επενδύει πια χρήματα αλλά και χρόνο στην μουσική, κανείς δεν αγοράζει δίσκους ή CD και όλοι απλά καταναλώνουν την μουσική σαν υλικό αγαθό ακούγοντας την. Από την μια είναι πολύ εξυπηρετικό από την άλλη όμως σε κάνει να αναρωτιέσαι αν η μουσική έχει μέλλον και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό αν τα πράγματα συνεχίσουν να είναι ακριβώς έτσι.

Και τελειώνοντας, όταν είσαι Animal παραμένεις Animal; (Η ερώτηση που είναι δύσκολο να μεταφραστεί ακριβώς στα ελληνικά ήταν And for the end, once an Animal always an Animal?)

Η σχέση μου με το όνομα Animals είναι αρκετά παράξενη και πέρασε από πολλές διακυμάνσεις, για πολλά χρόνια δεν είχα δικαίωμα να το χρησιμοποιήσω μέχρι που μια δικαστική απόφαση με δικαίωσε σε μεγάλο βαθμό και πλέον μπορώ να το κάνω. Επίσης δεν το επέλεξα αλλά μου το «φόρεσαν» και στο ξεκίνημα δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος με αυτό αν δεν το αντιπαθούσα, σκεφτόμουν «μα είναι όνομα αυτό, μπορεί ένα γκρουπ να λέγεται Ζώα;». Η ιστορία για το πως προέκυψε είναι η εξής, όταν ήμουν μικρός έκανα παρέα με μιαν ομάδα από αυτά που λέμε «άγρια παιδιά», κάτι σαν συμμορία μοτοσικλετιστών χωρίς μοτοσικλέτες (γέλια). Έλεγαν για εμάς ότι συμπεριφερόμαστε σαν ζώα και από μια στιγμή και μετά απλά μας αποκαλούσαν έτσι. Ο πρώτος μάνατζερ μας το γνώριζε αυτό και έτσι όταν πήγε γα πρώτη φορά στο Λονδίνο για να κανονίσει κάποιες εμφανίσεις μας και χρειαζόταν ένα όνομα το θυμήθηκε και το χρησιμοποίησε. Επέστρεψε λοιπόν και μας ανακοίνωσε, «είστε οι Animas!», μην αφήνοντας μας κανένα περιθώριο για αντίρρηση! Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, ίσως και μόνον όταν απέκτησα νομικά το δικαίωμα να χρησιμοποιώ αυτό το όνομα, να είναι πια δικό μου, για να συνειδητοποιήσω το αληθινό, κρυφό αρχικά για εμένα, νόημα του, αυτό που προς τιμήν τους είχαν καταλάβει πρώτοι, σχεδόν από την αρχή, μόνον οι Γάλλοι. Το νόημα αυτό είναι πάρα πολύ απλό και σαφές, κάθε φορά που σκοτώνουμε ένα ζώο κάνουμε κακό σε εμάς τους ίδιους, είναι σα να σκοτώνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, αν συνεχίσουμε έτσι, φοβάμαι ότι βαδίζουμε στην εξόντωση και την εξαφάνιση κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Για αυτό λοιπόν ναι, ήμουν, είμαι και θα είμαι Animal…

Eric the so very human, Burdon the eternal Animal…