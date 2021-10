Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι θρησκευτικοί ηγέτες κάνουν έκκληση για το κλίμα

via Associated Press

Ο Πάπας Φραγκίσκος, o Oικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και δεκάδες άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες υπέγραψαν τη Δευτέρα κοινή έκκληση προς τις κυβερνήσεις να δεσμευτούν για τους στόχους που θα αποφασιστούν στην επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη.

«Έχουμε κληρονομήσει έναν κήπο. Δεν πρέπει να αφήσουμε μια έρημο στα παιδιά μας », αναφέρει το κείμενο της έκκλησης, η οποία υπεγράφη σε μια επίσημη τελετή στο Αποστολικό Μέγαρο στο Βατικανό πριν παραδοθεί στον επικεφαλής της συνόδου “COP26”, Αλόκ Σάρμα.

Για τους θρησκευτικούς ηγέτες, η φροντίδα για το περιβάλλον αποτελεί ηθικό χρέος για να διατηρηθεί η δημιουργία του Θεού για τις επόμενες γενιές και να υποστηριχθούν οι κοινότητες που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Είναι ένα επιχείρημα που έχει επανειλημμένα κάνει ο Φραγκίσκος, πιο περιεκτικά σε μια παπική εγκύκλιο του 2015.

Το “Faith and Science: An Apelal for COP26″ (σ.σ ”Πίστη και Επιστήμη: Μια έκκληση για το COP26″) είναι η τελευταία πρωτοβουλία ενόψει της συνόδου 31 Οκτωβρίου - 12 Νοεμβρίου στη Γλασκώβη της Σκωτίας, που σύμφωνα με τους ειδικούς αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ακολουθεί την σύνοδο νεολαίας στο Μιλάνο την περασμένη εβδομάδα και την προηγούμενη έκκληση τριών χριστιανών ηγετών: του Πάπα Φραγκίσκου, του αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι, Τζάστιν Γουέλμπι (προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αγγλίας) και του πνευματικού ηγέτη των ορθοδόξων χριστιανών, Οικομενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α ’.

Την έκκλησή τους συνυπέγραψαν τη Δευτέρα ηγέτες και άλλοι θρησκευτικές ηγέτες που εκπροσωπούν το σουνιτικό και σιιτικό Ισλάμ, τον Ιουδαϊσμό, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό, τον Ταοϊσμό, τον Τζαϊνισμό, τον Σιχισμό κ.α.

Από την λίστα απουσιάζει το όνομα του Δαλάι Λάμα. Το Βατικανό έχει αποκλείσει τον Θιβετιανό πνευματικό ηγέτη από διαθρεσκευτικά δρώμενα για χρόνια για να μην δυσαρεστήσει την Κίνα, καθώς επιδιώκει η έκκληση να εισακουστεί από μία εκ των κορυφαίων ρυπαινόντων χωρών του πλανήτη.

Η διάσκεψη κορυφής της Γλασκώβης στοχεύει στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε χαμηλότερους από 2 βαθμούς Κελσίου και την διατήρησής της στους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η σύνοδος επικεντρώνεται επίσης στην κινητοποίηση χρηματοδότησης και στην προστασία ευάλωτων κοινοτήτων και φυσικών οικοτόπων.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναμένεται να παρευρεθεί, αν και το Βατικανό δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την παρουσία του.

Η εκδήλωση του Βατικανού διοργανώθηκε από κοινού από την Αγία Έδρα και τις δύο χώρες που πρωτοστάτησαν στην προώθηση της συνόδου κορυφής της Γλασκώβης: τη Βρετανία και την Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πάπας Φραγκίσκος έφτασε στην Αίθουσα των Ευλογιών του Βατικανού με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο πλευρό του και στη συνέχεια χαιρέτησε καθέναν από τους άλλους αντιπροσώπους των Πίστεων καθώς κουαρτέτο εγχόρδων έπαιζε τις «Τέσσερις Εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι.

Πηγή: Associated Press