Ο Paul McCartney αποκαλύπτει πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Beatles-και κάνει τον James Corden να βουρκώσει

Το δημοφιλές σκετς του Βρετανού παρουσιαστή James Corden «Carpool Karaoke» πήρε άλλη τροπή, ταξιδεύοντας στο Liverpool με συνοδηγό τον Sir Paul McCartney.

Οι δυο τους πέρασαν με το αμάξι μπροστά από μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της καριέρας των Beatles στην πόλη, με τον McCartney να διηγείται ιστορίες και να αποκαλύπτει μυστικά για τη δημιουργία διάσημων τραγουδιών του θρυλικού συγκροτήματος.

Το πρώην μέλος τον Beatles, είπε πως ένα όνειρο που είδε και στο οποίο η μητέρα του, του είπε τη φράση «let it be», τον ενέπνευσε για να γράψει το ομώνυμο τραγούδι. Τότε ο Corden του είπε ότι ήταν «η πιο όμορφη ιστορία» που είχε ακούσει, πριν τραγουδήσει μια δακρύβρεχτη εκδοχή του τραγουδιού.

Ο McCartney είπε όλη την ιστορία. «Ήταν ένα όνειρο που είδα τη δεκαετία του ’60 στο οποίο η μητέρα μου, η οποία έχει πεθάνει, ήρθε σε μένα και με καθησύχαζε. ”Θα είναι όλα καλά. Απλώς ασ’το (να είναι) όπως είναι. Μου είπε μια αισιόδοξη φράση. Ξύπνησα και αναρωτιόμουν: τι είπε; let it be; Δεν το έχω ξανακούσει. Είναι καλή φράση».

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ο Corden είπε στον McCartney: «Η μουσική σου είναι γεμάτη από μηνύματα αγάπης και συντροφικότητας. Αισθάνομαι ότι σήμερα είναι πιο σχετική με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, από ποτέ».

«Πιστεύαμε ότι θα διαρκήσει 10 χρόνια και μετά θα χαθεί, αλλά συνεχίζει να ακούγεται και σε νέες γενιές», είπε ο McCartney.

Μετά την επίσκεψή στην Penny Lane και το πατρικό του που είχε να επισκεφτεί 50 χρόνια, ο McCartney έδωσε στη συνέχεια μια συναυλία-έκπληξη σε μια pub του Liverpool.