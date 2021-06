Ο Πιρς Μπρόσναν «επιλέγει» τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο Ίντρις Έλμπα και ο Τομ Χάρντι θεωρούνται φαβορί -τουλάχιστον για τους φαν του Τζέιμς Μποντ- μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ. Πλέον, οι δύο ηθοποιοί έχουν και την έγκριση ενός από τους διασημότερους Μποντ στην ιστορία του franchise.

Μιλώντας στο περιοδικό People με αφορμή την νέα ταινία του «False Positive» στο Hulu και ερωτηθείς για τον διάδοχο του Κρεγκ, ο οποίος κάνει την τελευταία εμφάνιση του στο «No Time to Die», o Πιρς Μπρόσναν απάντησε ότι ο Ίντρις Έλμπα θα ήταν μία «υπέροχη» επιλογή (παρότι ο ίδιος ο ηθοποιός αποδίδει το buzz γύρω από το όνομα του σε φήμη και δηλώνει ικανοποιημένος με τη σειρά «Luther»).

«Ο Ίντρις Έλμπα έρχεται στο μυαλό του. Είναι τόσο ισχυρή παρουσία και έχει τόσο μεγάλη ένταση φωνής. Θα ήταν υπέροχος. Και υπάρχει και ο Τομ Χάρντι, που μπορεί να βάλει φωτιά στην οθόνη. Και οι δύο μπορούν...»

Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες μεταξύ 1995 και 2002, (GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και Die Another Day).

Ωστόσο, ο πρώην πρωταγωνιστής των ταινιών Μποντ παραδέχτηκε ότι κανείς δεν ξέρει ποιός τελικά θα επιλεγεί και τόνισε πως το γεγονός ότι του θέτουν συνέχεια την ίδια ερώτηση γίνεται κουραστικό. Για να προσθέσει: «Νομίζω ότι τώρα που ο Ντάνιελ άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα, μπορούν να προχωρήσουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους».

Με πληροφορίες από Indiewire