O playboy που κάνει τον «Λύκο της Γουόλ Στριτ» να μοιάζει με... γατάκι. Από τον Πικάσο που χάρισε στον Ντι Κάπριο, τα αμύθητα πάρτι και τα 3 ύποπτα δισ.

Απαντώντας στην κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων, ο εκπρόσωπος του κ. Low ανέφερε ότι είναι «απογοητευτικό το γεγονός ότι όλες οι κατηγορίες εναντίον του πελάτη μου βασίζονται σε μη αποδεικνυόμενους ισχυρισμούς», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στο βιβλίο «Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood And The World»που γράφτηκε για την περίπτωση του, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο Low έχει απίστευτο ταλέντο στο να πείθει επενδυτές να βάλουν τα λεφτά τους εκεί όπου εκείνος θέλει, γνωρίζει όλα τα μυστικά του χρηματιστηρίου και κατονομάζουν κορυφαίους δικηγόρους ως συνενόχους του.

Το πάρτι έχει τελειώσει και για τους διάσημους καλεσμένους του. Παρόλο που δεν έχουν κάνει τίποτα παράνομο, η εμπλοκή του ονόματός τους στο οικονομικό σκάνδαλο του Low τους κάνει ζημιά. Επιπλέον, πρέπει να επιστρέψουν τα πανάκριβα δώρα που τους έχει προσφέρει, γιατί ενδεχομένως να προέρχονται από παράνομο χρήμα.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει ήδη παραδώσει στις Αρχές έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο που του είχε κάνει δώρο ο Ασιάτης, όπως και το Όσκαρ που είχε κερδίσει ο Μάρλον Μπράντο -το οποίο ο Low είχε αγοράσει 600.000 δολάρια.

Το τοπ μόντελ Μιράντα Κερ, επέστρεψε ένα δαχτυλίδι με διαμάντια αξίας 8,1 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο της είχε προσφέρει ο Ασιάτης το 2014, τότε που κυκλοφορούσαν φήμες ότι είναι ζευγάρι.