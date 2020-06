Ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση

Anadolu Agency via Getty Images 4 Ιουλίου 2020 - Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Φαγέζ ελ Σάρατζ, πρωθυπουργό της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Η Τουρκία δημιουργεί παραστάσεις τετελεσμένων και με το πρωτόκολλο της Λιβύης βασικά επιχειρεί να αρπάξει την Ελληνική κυριαρχία (Photo by TUR PRESIDENCY/MURAT CETINMUHURDAR/Anadolu Agency via Getty Images)