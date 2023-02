Ο Ρομπ Πόουπ έτρεξε την διαδρομή του «Forrest Gump». Είδε 43 πολιτείες σε 422 ημέρες

Στα τέλη του 2016, ο Ρομπ Πόουπ, 44 ετών, από το Λίβερπουλ ξεκίνησε την προσπάθειά του να τρέξει τη διάσημη διαδρομή που έκανε ο πρωταγωνιστής της ταινίας τον οποίο υποδύθηκε ο Τομ Χανκς, και τώρα γράφει την εμπειρία του σε ένα βιβλίο, αναφέρει η New York Post .

Πρόκειται για το βιβλίο με τίτλο: Becoming Forrest - One Man’s Epic Run Across America το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου.