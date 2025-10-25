Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά τον Λευκό Οίκο, σε συνέντευξή της στο BBC, στην πρώτη της εμφάνιση σε βρετανικό μέσο.

Η Κ. Χάρις δήλωσε ότι «πιθανώς» θα γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο μέλλον θα υπάρξει μια γυναίκα Πρόεδρος στον Λευκό Οίκο.

Advertisement

Advertisement

Η πρώην αντιπρόεδρος φάνηκε αδιάφορη απέναντι στις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν ως αουτσάιντερ για την προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, ενώ στράφηκε κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις της κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας της είχαν επιβεβαιωθεί.

Kamala Harris is asked when we will see a woman President:



KAMALA: “In their lifetime for sure.”



BBC: “Could it be you?”



KAMALA: “Possibly”



BBC: “You say in your book 'I'm not done'.”



KAMALA: “That is correct. I'm not done.” pic.twitter.com/UxLW1j5jZ0 October 25, 2025

Παρά το ανοιχτό ενδεχόμενο η Χάρις υπογράμμισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση. «Δεν έχω τελειώσει», είπε, προσθέτοντας ότι βλέπει τον εαυτό της να συνεχίζει την πορεία της στην πολιτική, βασισμένη στην προσφορά και τη δέσμευση απέναντι στον λαό.

«Αν άκουγα δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για το πρώτο ή το δεύτερο αξίωμά μου – και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ», τόνισε η Χάρις, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τις μελλοντικές πολιτικές της φιλοδοξίες.