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Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει την επίθεση καρχαρία εναντίον ενός άνδρα στη Φλόριντα των ΗΠΑ , ο οποίος πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (08.06.2026) στη μαρίνα της ναυτικής βάσης Naval Support Activity (NSA) στο Panama City της Φλόριντα, έναν χώρο που χρησιμοποιείται για αναψυχή από ένστολους και πολιτικούς.

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Σοβαρά τραύματα στα χέρια υπέστη άνδρας μετά από επίθεση καρχαρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που είναι εργαζόμενος σε στρατιωτική εγκατάσταση της περιοχής, είχε εκμεταλλευτεί το μεσημεριανό του διάλειμμα για να κολυμπήσει κοντά στη μαρίνα, όταν δέχθηκε την ξαφνική επίθεση από τον καρχαρία.

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή της επίθεσης:

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά την επίθεση, με τον τραυματισμένο άνδρα να καλεί σε βοήθεια μέσα από το νερό.

Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο HCA Gulf Coast Hospital, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

🇺🇸 A Navy employee was severely attacked by a shark while swimming during his lunch break at the Naval Support Activity Panama City Morale, Welfare and Recreation Marina on St. Andrew Bay.



He was swimming with a colleague from the Naval Surface Warfare Center when the shark bit… pic.twitter.com/7DUFpayFlQ — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 10, 2026

Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως άνδρας πολιτικός υπάλληλος, περίπου 25-30 ετών, ο οποίος εργαζόταν στη βάση τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Συνάδελφός του που κολυμπούσε δίπλα του δεν τραυματίστηκε.