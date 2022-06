Ο Σαρακάκης εισάγει τα εκτός δρόμου οχήματα της Segway Powersports

Η Segway, που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1999, συνεργάζεται και προμηθεύει τεχνολογία σε κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες όπως η Ford, η Mustang, η GM, η Ferrari, η SEAT, η Intel, η Google, η Amazon. Το 2018 δημιουργήθηκε η Segway Technology Co, LTD, μία καινοτόμα εταιρεία στον τομέα του σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων Powersports παντός εδάφους (All-terrain), Utility Side by Sides (οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων), Sports Side by Sides (σπορ οχήματα αναψυχής) και οχήματα για χρήση στον δρόμο.