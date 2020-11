Ο Σπάικ Λι κάνει ταινία για το Viagra και δηλώνει ότι θα είναι μιούζικαλ

Το επόμενο πρότζεκτ του σκηνοθέτη Σπάικ Λι είναι μία ταινία για το Viagra. Το διάσημο μπλε χαπάκι για τη στυτική δυσλειτουργία της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, που βρίσκεται στην επικαιρότητα εν μέσω πανδημίας, καθώς είναι μία από τις εταιρείες που παίρνουν μέρος στην κούρσα της παρασκευής εμβολίου για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σενάριο βασίζεται στο άρθρο του Ντέιβιντ Κούσνερ, που δημοσιεύτηκε στο Esquire «All Rise: The Untold Story of the Guys who Launched Viagra» και θα αφηγείται την εν πολλοίς άγνωστη ιστορία πίσω από το «μαγικό χάπι».

Την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας -που ακόμη δεν έχει τίτλο- θα γράψουν οι βραβευμένοι με Tony για το μιούζικαλ «Passing Strange», Στου Στιούαρτ και Χάιντι Ρόουντγουολντ.

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο -έντονα πολιτικοποιημένος δημιουργός- Σπάικ Λι, θα είναι η πρώτη φορά στα σαράντα χρόνια της κινηματογραφικής καριέρας του που θα κάνει μιούζικαλ.

Με πληροφορίες από Variety