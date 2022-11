Ο ... τυφώνας Μουτσόπουλος αυτοβιογραφείται

Ένας άνθρωπος κι επιστήμονας παθιασμένος (με όρους Νιτσεϊκής υπερχείλισης όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τον καθηγητή Χαρίδημο Τσούκα), στάθηκε μπροστά από το κοινό που γέμισε την αίθουσα τελετών της Ακαδημίας Αθηνών εξομολογητικός, όπως πρέπει να είναι κάποιος αυτοβιογραφούμενος. «Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα», δήλωσε ο επίτιμος κι ομότιμος καθηγητής Ιατρικής, κορυφή στα αυτοάνοσα νοσήματα και ακαδημαϊκός, Χαράλαμπος Μουτσόπουλος – γιατί περί αυτού ο λόγος – κλείνοντας την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Passion for Excellence. My Lifelong Journey into Medicine and Public Service» (εκδόσεις Springer Biographies 2022) το βράδυ της Τρίτης στον εμβληματικό Αθηναϊκό χώρο.