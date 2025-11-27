Ο δικηγόρος που συνελήφθη στην υπόθεση με τους πλαστούς πίνακες ζωγραφικής φαίνεται πως ήταν ήδη γνωστός σε αρκετούς κύκλους, έχοντας μάλιστα παίξει ενεργό ρόλο σε κίνημα που είχε κάνει αισθητή την παρουσία του πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Ο 57χρονος, που συνελήφθη μαζί με έναν 43χρονο για συμμετοχή στο κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έργα τέχνης και ψεύτικες ράβδους χρυσού, υπήρξε από τους βασικούς εκπροσώπους του κινήματος «Παραιτηθείτε». Το δικηγορικό του γραφείο είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα στην Αθήνα, με πολυάριθμο προσωπικό και δραστηριότητα σε ποικίλες νομικές υποθέσεις.

Ποιος είναι ο δικηγόρος της υπόθεσης

Πρόκειται για δικηγόρο Αθηνών με εκτενές βιογραφικό. Τη δεκαετία του ’90 δίδασκε Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σχολή Αστυφυλάκων και τη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, είχε υπηρετήσει ως σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ έχει επίσης ενεργό ρόλο ως σύμβουλος σε εταιρικά και διεθνή προγράμματα, συνεργαζόμενος με υπουργεία, την ΑΠΕ και τον κλάδο του real estate.