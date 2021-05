Εμβόλιο και αυτοφλεγμονώδη, αυτοάνοσα νοσήματα: Πολύτιμες συμβουλές από τον γιατρό και Ακαδημαϊκό, Χ. Μουτσόπουλο

Ο ίδιος, εξάλλου, έχει τονίσει σε συνέντευξή του στο EASAC (Science Advice for the Benefit of Europe): «Ολοι πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να πολεμήσουμε την πανδημία του κορονοϊού. Κι οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς πρέπει να εμβολιαστούν. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν κάποιες προφυλάξεις»

Επιτακτική ανάγκη η λήψη κατάλληλων μέτρων για την διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας του εμβολίου

Ασφαλή τα εμβόλια αλλά με πιο περιορισμένα δεδομένα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

Τι ακριβώς συμβαίνει με το ανοσολογικό σύστημα των ασθενών με αυτοάνοσα/αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

Πού βασίζεται η θεραπευτική προσέγγιση στα αυτοάνοσα

Πολύτιμες συμβουλές σε σχέση με την λήψη εμβολίου και φαρμακευτικά ανοσοκατασταλμένα άτομα

Ιδιαίτερη σημασία η σχολαστική παρακολούθηση

Το συμπέρασμα

Ποια είναι τα ρευματικά νοσήματα

