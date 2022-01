O Τζεφ Μιλς σε μια μυσταγωγική συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου

Έχει κερδίσει επάξια τον απόλυτο σεβασμό ακόμη και όσων έχουν απλώς εγκυκλοπαιδική σχέση με αυτό που εν γένει αποκαλείται ηλεκτρονική μουσική, την οποία διαχρονικά παντρεύει με τη τζαζ.

Μαζί με τον κιμπορντίστα Ζαν-Φι Ντάρι και τον δεξιοτέχνη της τάμπλα Πράμπου Έντουαρντ παρουσιάζουν ένα ανατρεπτικό μουσικό σχήμα, το «Tomorrow Comes the Harvest» (το σχήμα είχε ξεκινήσει με τους Τζεφ Μιλς, Ζαν-Φι Ντάρι και τον θρυλικό ντράμερ Τόνι Άλεν που απεβίωσε to 2020).

Μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση, οι τρεις μουσικοί ταξιδεύουν στο μυθικό νησί της Δήλου και στήνουν την πρώτη τους κοινή μουσική συνομιλία, μια συναυλία χωρίς κοινό, γεμάτη μεσογειακό φως και αέρα στον ναό της Ίσιδος.

«Το live στο νησί της Δήλου ήταν μια ονειρική εμπειρία» σχολιάζει ο Τζεφ Μιλς. «Οι γεωγραφικές συντεταγμένες και η τοποθεσία, η κατάσταση και ο στόχος είναι πράγματα που δεν θα μπορούσα να θεωρήσω φυσιολογικά. Ήταν ένα ταξίδι που θα μας οδηγούσε τελικά και τους τρεις μας στην εξύμνηση της φύσης, της ιστορίας και του υψηλότατου επιπέδου συνείδησης. Και όπως σε οποιαδήποτε ομάδα εξερευνητών το κάθε άτομο διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, έτσι κι εδώ δεν συνέβη κάτι διαφορετικό. Η κοσμική χημεία του ταξιδιού παρέα με τον βετεράνο κιμπορντίστα Jean-Phi Dary και τον δεξιοτέχνη της τάμπλα Prabhu Edouard μετουσιώθηκε σε μια σοφία, την οποία μέχρι εκείνη την περίσταση είχα μονάχα φανταστεί ως μια επέκταση και συνέχιση αυτού που είχαμε ξεκινήσει εγώ και ο μακαρίτης Μέγας ντράμερ Tony Allen. Χωρίς να έχουν προηγηθεί ιδιαίτερες συζητήσεις, οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές, αυτοσχεδιάσαμε προκειμένου να βρούμε ο καθένας τη θέση του και όλοι μαζί να διαγράψουμε την κοινή μουσική μας διαδρομή – σαν ένα μουσικό σκάφος. Και αυτός είναι ο σκοπός του Tomorrow Comes the Harvest. Είναι ένα μέσο δημιουργικής υπέρβασης, εξερεύνησης και ωρίμανσης. Χωρίς συμβιβασμούς ή προειλημμένες απόψεις για το τι χρειάζεται να γίνει. Η όλη ιδέα γύρω από το Tomorrow Comes the Harvest είναι μια πρόταση ελευθερίας και ανοιχτής σκέψης, έτσι ώστε να μπορέσουν και άλλοι να ενταχθούν στην πορεία. Μετά από αυτή την εμπειρία, μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι ο καθένας από εμάς είναι (ψυχικά) το ίδιο άτομο που ήταν πριν από το ταξίδι μας στη Δήλο. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς άλλαξε, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάτι προχώρησε και ανήλθε σε ανώτερο επίπεδο.»