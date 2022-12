Ο Τζέιμς Κάμερον έκοψε 10 λεπτά από το Avatar 2: Η ένοπλη βία και ο «Terminator»

Η μεγάλη διάρκεια του «Avatar: The Way of Water» (τρεις ώρες και δέκα λεπτά) δεν εμπόδισε την ταινία του Τζέιμς Κάμερον να ανέβει στην κορυφή του παγκόσμιου box office -μέχρι στιγμής οι εισπράξεις αγγίζουν τα 950 εκατ. δολάρια. Όπως αποκάλυψε δε, σε νέα συνέντευξη του στο Esquire Middle East, η ταινία θα διαρκούσε 10 λεπτά περισσότερο εάν δεν έκοβε τις σκηνές ένοπλης βίας.