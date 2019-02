Ο Τζον Κλιζ των Monty Python έρχεται στο Ηρώδειο

Έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του που έχει τίτλο «Last Time To See Me Before I Die».

Ο διάσημος κωμικός, συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός Τζον Κλιζ, ο «ψηλός» των Monty Python, της εμβληματικής όσο και ανατρεπτικής ομάδας που έκανε θραύση με την τηλεοπτική σειρά «Το ιπτάμενο τσίρκο των Monty Python» (η οποία άρχισε να μεταδίδεται το 1969 στη Βρετανία) και στη συνέχεια με ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, θα εμφανιστεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 20 Σεπτεμβρίου.