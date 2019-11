Ο Τζόνι Ντεπ παραγωγός μιούζικαλ για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Τζόνι Ντεπ αναλαμβάνει την παραγωγή μιούζικαλ για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει κάποια εξουσιοδότηση -όπως μαρτυρά άλλωστε και ο (απίστευτα μεγάλος) τίτλος της παράστασης «For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove».

Το μιούζικαλ του Τζούλιεν Νίτσμπεργκ θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες και περιγράφεται ως «μια φρέσκια ματιά στις περίεργες δυνάμεις που διαμόρφωσαν τον Τζάκσον και στα σκάνδαλα που κατέστρεψαν τη φήμη του». Όπως δήλωσε ο συγγραφέας του έργου στο Page Six «έχω γίνει γνωστός από τις βιογραφίες. Μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο μου πρότεινε να γράψω το σενάριο ταινίας για τον Τζάκσον, αλλά το ερώτημα ήταν πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης παιδιών».