«Μάικλ Τζάκσον - Το Μιούζικαλ»: Ανεβαίνει τελικά στο Μπρόντγουεϊ

Το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον ανακοίνωσε στις 10 Οκτωβρίου, πως το πολυαναμενόμενο μιούζικαλ, με θέμα την ζωή του σπουδαίου μουσικού, θα ανέβει στην σκηνή του Μπρόντγουεϊ, το επόμενο καλοκαίρι.

Το έργο αποτελεί αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τους ανθρώπους των μιούζικαλ στην «Συνοικία των Θεάτρων», λόγω των γνωστών καταγγελιών - ισχυρισμών, πως ο «Βασιλιάς της ποπ» κακοποιούσε παιδιά.

Παρακολουθώντας όμως κανείς, τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανακοίνωση του Ιδρύματος, διακρίνει μία σιγουριά, στους παραγωγούς αλλά και σε όλους τους συντελεστές του μιούζικαλ, πως το κοινό θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα, προκειμένου να παρακολουθήσει μία παράσταση με τα πλέον δημοφιλή τραγούδια στην ιστορία της αμερικάνικης μουσικής.

Το μιούζικαλ, που πλέον έχει τον τίτλο «MJ The Musical», θα ξεκινήσει προπαραστάσεις στις 6 Ιουλίου, με την επίσημη έναρξη να έχει οριστεί για τις 13 Αυγούστου, στην σκηνή του «Neil Simon Theater». Ο αρχικός τίτλος του έργου ήταν, «Don’t Stop ’Til You Get Enough», κάνοντας αναφορά στο ομώνυμο τραγούδι του 1979, από το άλμπουμ, «Off The Wall».

Η παραγωγή του «MJ The Musical», γίνεται από το Ιδρυμα Μάικλ Τζάκσον σε συνεργασία με την Columbia Live Stage. Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο της βραβευμένης με δύο Πούλιτζερ, Λιν Νότατζ, ενώ την χορογραφία και σκηνοθεσία έχει αναλάβει, ο Κρίστοφερ Γουίλντον, ο οποίος πήρε το βραβείο Τόνι για το έργο, «Ενας Αμερικανός στο Παρίσι».

Η παράσταση αφηγείται την περίοδο του 1990, κατά την οποία ο Μάικλ Τζάκσον προετοιμαζόταν για την παγκόσμια περιοδεία του, με τίτλο «Dangerous». Ερωτώμενος, ο Κρίστοφερ Γουίλντο, αν και κατά πόσο το μιούζικαλ θα αναφερθεί στην επίμαχη ιστορία της κακοποίησης των παιδιών, την οποία ο Τζάκσον πάντα αρνείτο, εξήγησε πως θα γίνει προσπάθεια, το έργο να αγγίξει τα σκοτεινά σημεία αλλά συγχρόνως να αναγνωρίσει το μεγάλο έργο στην μουσική και την χορογραφία που άφησε πίσω του, ο Μάικλ Τζάκσον.

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως τον Φεβρουάριο, η προγραμματισμένη παραγωγή που επρόκειτο να παρουσιαστεί στην πόλη του Σικάγο, ακυρώθηκε τρείς μόλις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του πολύκροτου ντοκιμαντέρ, στο Sundance Film Festival, με τίτλο «Leaving Neverland».

Πηγή: The New York Times