Περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια άτομα ταυτίζονται πλέον ως τρανς στις ΗΠΑ — ανάμεσά τους περίπου 724.000 νέοι, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ανάλυση δεδομένων του είδους της μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές από το Ινστιτούτο Williams του Πανεπιστημίου UCLA χρησιμοποίησαν ομοσπονδιακές έρευνες και στοιχεία από πολιτειακές υγειονομικές αρχές για να εκτιμήσουν το μέγεθος και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του τρανς πληθυσμού ανά πολιτεία.

Η ανάλυση, η οποία κοινοποιήθηκε στον Guardian, κατέγραψε την παρουσία χιλιάδων τρανς νέων και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Περιφέρεια της Κολούμπια. Τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τις επιθετικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αρνηθεί την ύπαρξη τρανς ανηλίκων, αφαιρώντας αναφορές σε τρανς άτομα από κυβερνητικούς φορείς και καταργώντας προγράμματα προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ+.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από το 2021 έως το 2023 που συνέλεξε το CDC και οι πολιτειακές υπηρεσίες υγείας.

Κύρια αριθμητικά ευρήματα

Περίπου 1% του πληθυσμού των ΗΠΑ ηλικίας 13+ αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς.

0,8% των ενηλίκων (περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια άτομα).

3,3% των νέων 13–17 ετών (περίπου 724.000 άτομα).

Οι νέοι ηλικίας 18–24 έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά ταύτισης ως τρανς (2,72%) σε σύγκριση με:

άτομα 35–64 ετών (0,42%)

άτομα 65+ (0,26%).

Από τους 2,1 εκατομμύρια τρανς ενήλικες:

32,7% (698.500) είναι τρανς γυναίκες

34,2% (730.500) είναι τρανς άνδρες

33,1% (707.100) είναι non-binary (μη δυαδικοί).

Οι γεωγραφικές διαφορές είναι μικρές:

0,9% των ενηλίκων στη Δύση, στο Midwest και στον Βορειοανατολικό άξονα ταυτίζονται ως τρανς.

0,7% στον Νότο.

Η Μινεσότα είχε το υψηλότερο ποσοστό ενηλίκων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς (1,2%).

Η Χαβάη είχε το υψηλότερο ποσοστό τρανς νέων (3,6%).

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η απόσυρση ερωτήσεων για την τρανς ταυτότητα από τις ομοσπονδιακές έρευνες (όπως αυτές του CDC και του Υπουργείου Δικαιοσύνης) από τη διοίκηση Τραμπ θα οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη δεδομένων για τα επόμενα 10 χρόνια, υπονομεύοντας την κατανόηση και τις πολιτικές για τον τρανς πληθυσμό.

Ορισμένοι συντηρητικοί έχουν χαρακτηρίσει την αύξηση των τρανς νέων ως αποτέλεσμα “κοινωνικής μετάδοσης”, όμως οι ερευνητές τονίζουν πως η αυξημένη αποδοχή και η κοινωνική ορατότητα επιτρέπουν στους νέους να εκφράζουν πιο ανοιχτά την ταυτότητά τους.

Πηγή: Guardian