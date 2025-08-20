Η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ ανάρτησε πρόσφατα βίντεο παιδιών από τη Γάζα που έφτασαν στις ΗΠΑ για ιατρική περίθαλψη, γράφοντας ότι «ισλαμιστες εισβολείς» ήρθαν στην Αμερική. Λίγο αργότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέστειλε την έκδοση θεωρήσεων για Παλαιστίνιους, λέγοντας ότι θα διεξαγάγει «πλήρη και ενδελεχή αναθεώρηση».

Η Λούμερ δήλωσε: «Είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα από τη διοίκηση Τραμπ». Αν και δεν κατέχει επίσημη θέση, ασκεί σημαντική επιρροή στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου. Όπως λέει, λειτουργεί ως «επιβλέπουσα πίστης και λογοδοσίας» και «τσάρος ελέγχου».

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αντι-Τραμπικούς και ριζοσπάστες αριστερούς να εκτοπίσουν την ατζέντα “Πρώτα η Αμερική”».

Στις 3 Απριλίου, μετά από ιδιωτική συνάντηση με τη Λούμερ, ο Τραμπ απέλυσε ομάδα ανώτερων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας, με τη Λούμερ να του έχει παρουσιάσει «έρευνα» για την «έλλειψη πίστης» τους.

Ο Τραμπ την έχει επαινέσει ως «μεγάλη πατριώτισσα» και «πολύ δυνατή προσωπικότητα».

Όπως γράφουν οι Financial Times, η Λούμερ έχει ακραίες απόψεις. Αυτοαποκαλείται «περήφανη ισλαμοφοβική», έχει πει ότι η 11η Σεπτεμβρίου ήταν «δουλειά εκ των έσω» και είχε δηλώσει: «Αν η Κάμαλα Χάρις κερδίσει, ο Λευκός Οίκος θα μυρίζει κάρυ» — σχόλιο που ακόμη και η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν χαρακτήρισε «απεχθές και εξαιρετικά ρατσιστικό».

Ο αναλυτής Τσάρλι Σάικς σχολίασε: «Σε έναν λογικό κόσμο, η Λόρα Λούμερ θα θεωρούνταν ένα ακραίο φρικιό που προέρχεται από έναν υγρό και ζεστό βάλτο. Το γεγονός ότι ο Τραμπ την ακούει και τη συμβουλεύεται, πραγματικά είναι από τα πιο αξιοσημείωτα αυτής της προεδρίας».

Ο Ραχίμ Κασάμ την αποκάλεσε «λαϊκή επιθεωρήτρια του κινήματος Maga». «Όλοι όσοι πάνε στην Ουάσιγκτον διαφθείρονται σχεδόν αμέσως. Οπότε αν δείτε γιατί έχει τόση απήχηση στα social media, είναι γιατί — εντάξει, είναι λίγο τρελή… αλλά οι αρχές της δεν άλλαξαν ποτέ».

Κύκλοι του Λευκού Οίκου επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της: «Η επιρροή της είναι τεράστια υπερεκτιμημένη» είπε πηγή, χαρακτηρίζοντάς την «σαν μύγα που συνεχώς πετάει μπροστά στο πρόσωπό σου και επιστρέφει όσο κι αν τη διώχνεις».

Παραδέχονται όμως ότι «πήρε κάποια κεφάλια» αρχικά, αν και ανώτερα στελέχη όπως η γενική εισαγγελέας Πάμ Μπόντι είναι «άτρωτα».

Η ίδια αποδίδει την εχθρότητα σε φθόνο: «Είναι απίστευτο ότι ως απλή πολίτης αποκαλύπτω τέτοιες πληροφορίες χωρίς χρηματοδότηση ή πρόσβαση σε κρατικά αρχεία, ενώ οι άνθρωποι του προέδρου συνεχίζουν να αποτυγχάνουν στον έλεγχο προσωπικού».

Οι αποτυχίες της

Αλλά έχει και αποτυχίες: ο Βινάι Πρασάντ, που είχε αποπεμφθεί, επανήλθε. Ο Στάνλεϊ Γούντγουορντ, που αποκάλεσε «δημοκρατικό του Ομπάμα» φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη θέση του.

Η Λούμερ αναγνωρίζει ότι η επιρροή της έχει όρια: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων και τιμημένη που ο πρόεδρος ζητά τις συμβουλές μου και του αρέσουν οι αναφορές μου. Αλλά δεν θα έλεγα ποτέ ότι εγώ παίρνω τις αποφάσεις για τον πρόεδρο… Δεν εργάζομαι καν για τη διοίκηση Τραμπ».

Η Λούμερ έγινε γνωστή το 2016 με ακτιβιστικές ενέργειες μέσω του Project Veritas. Το 2020, ο Τραμπ στήριξε την (αποτυχημένη) υποψηφιότητά της για το Κογκρέσο. Αργότερα την κάλεσε προσωπικά και, σύμφωνα με την ίδια, της είπε: «Νομίζω ότι είσαι απίστευτη».

Ισχυρίζεται ότι της προσφέρθηκε θέση στην καμπάνια, αλλά αυτό μπλοκαρίστηκε. Αργότερα της απαγορεύτηκε η είσοδος στο αεροπλάνο του Τραμπ μετά από φήμες περί σχέσης τους, τις οποίες χαρακτήρισε «πλήρες και κατάφωρο ψέμα». Κατέθεσε αγωγή 150 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του HBO και του Μπιλ Μάχερ.

Είναι σε διαρκείς συγκρούσεις — ακόμη και με άλλους συντηρητικούς. Έχει χαρακτηρίσει τον Τάκερ Κάρλσον «τρομερό άνθρωπο» και «απατεώνα», με τον ίδιο να την αποκαλεί «το πιο ανατριχιαστικό άτομο στον κόσμο». Ο Μάιλο Γιανόπουλος την ονόμασε «Moronica Lewinsky».

Ο Ματ Μπόιλ του Breitbart παραδέχεται πως το στιλ της είναι «επιθετικό», αλλά προσθέτει: «Μερικές φορές τα πράγματα γίνονται πικάντικα, αλλά αυτό είναι καλό. Εμείς στη δεξιά Αμερική γιορτάζουμε την ελευθερία του λόγου».

Με πληροφορίες από Financial Times

