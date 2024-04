Ο βραβευμένος με Emmy Μάρτιν Φρίμαν επιστρέφει στο «The Responder»

Με τον 2ο κύκλο του υποψήφιου για 6 BAFTA « The Responder » υποδέχεται η COSMOTE TV τον Μάιο. Ο βραβευμένος με Emmy Μάρτιν Φρίμαν (Sherlock, The Hobbit, Fargo) επιστρέφει στον ρόλο του Κρις Κάρσον, ενός αστυνομικού που προσπαθεί να βάλει τη ζωή του σε τάξη και να παραμείνει στην καλή πλευρά του νόμου.

Στο καλεντάρι του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, η τηλεοπτική μεταφορά της ταινίας του 1994 με τους Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ, «Anne Rice’s Interview With The Vampire», που επιστρέφει με 2ο κύκλο και τον βρικόλακα Λουί ντε Πουάντ (Τζέικομπ Άντερσον - Game of Thrones) να συνεχίζει να αφηγείται τη ζωή του στον δημοσιογράφο Ντάνιελ Μολόι (Έρικ Μπογκόσιαν).