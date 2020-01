ASSOCIATED PRESS

Πέραν αυτού, στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και άλλες περιοχές του νοτιοαμερικανικού χώρου όπως η Κολομβία. Μία χώρα όπου οι ανισότητες είναι εξαιρετικά ευρείες και οι κυβερνητικές πολιτικές καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη την ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα. Η Κολομβία μπήκε και αυτή στον «χορό» των κινητοποιήσεων, την αποκαλούμενη «εθνική διακοπή» με περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες σε Μπογκοτά, Κάλι και άλλες πόλεις να εναντιώνονται στην κοινωνικο-οικονομική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας που ασκεί ο Ιβάν Ντούκε. Πιο συγκεκριμένα, ο Κολομβιανός Πρόεδρος που εκλέχτηκε μόλις πέρυσι το καλοκαίρι βάλλεται από την αντιπολίτευση, τα εργατικά συνδικάτα αλλά και φοιτητικές οργανώσεις για την οικονομική ανομοιογένεια, τη διαφθορά και επιπλέον τη βία και τις μαζικές δολοφονίες αυτοχθόνων και ακτιβιστών. Συνθήκες που έχουν οδηγήσει στην κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας του Ντούκε υποχωρώντας πλέον κάτω από το 30% με τον ίδιο να προχωρά σε «εθνικό διάλογο» με δημάρχους και αιρετούς κυβερνήτες προκειμένου να δώσει λύση στην κρίση που λαμβάνει χώρα και η οποία τροφοδοτήθηκε με πρακτικές όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, η χρήση δακρυγόνων, η απέλαση πολιτών από γειτονικές χώρες ως υπόπτων για την υποκίνηση βίαιων ταραχών και η υπέρμετρη άσκηση αστυνομικής βίας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις, συνεπώς, δεν αποτελούν παρά μόνο ένα μέρος όλων όσων διαδραματίζονται στην Λατινική Αμερική. Σε μία χρονιά όπου μαζικά κινήματα διαμαρτυρίας έκαναν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο ζητώντας ισότητα και δημοκρατία, οι χώρες στη νότια πλευρά της αμερικανικής ηπείρου έχουν μετατραπεί συλλήβδην στο πεδίο μίας ζοφερής πραγματικότητας με αυξανόμενη κρατική βία και μηδενικά αποθέματα υπομονής από τους λαούς. Εκ των πραγμάτων, η Λατινική Αμερική έχει εισέλθει πια σε μία περίοδο κρίσεων και εντάσεων η οποία δεν φαίνεται τουλάχιστον σύντομα να αποσοβείται, ενισχύοντας την διεθνή ανησυχία για μία περιοχή η οποία εξακολουθεί να αναζητά το δικό της μονοπάτι.

