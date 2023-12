Ο Γκάρι Όλντμαν για την ερμηνεία του στις ταινίες Χάρι Πότερ: Ήταν «μέτρια»

via Associated Press

via Associated Press

Ο Βρετανός ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στο franchise το 2004 στην ταινία «Ηarry Potter and the Prisoner of Azkaban», ενώ εμφανίστηκε και στις «The Goblet of Fire», «The Order of the Phoenix» και «The Deathly Hallows: Part Two».