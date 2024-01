Οδό Ντέιβιντ Μπάουι αποκτά το Παρίσι

Foc Kan via Getty Images

Le 13e accueille la rue David Bowie ! 🎸✨ Dancing in the street ! ➡️INAUGURATION OFFICIELLE 📆Lundi 8 janvier 2024 à 16h15 📍Au niveau du 61, avenue Pierre Mendès France 👉👉 Programme complet : 👉 https://t.co/JavhqZ3vq3 pic.twitter.com/IIdlmD0uFe

Στα τραγούδια και τα άλμπουμ-ορόσημά του περιλαμβάνονται τα “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” και “Aladdin Sane”, και οι εμπορικές επιτυχίες “Let’s Dance” και “China Girl”, καθώς και πειραματικά έργα όπως το “Low”.