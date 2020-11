Οι αμερικάνικες εκλογές και η «μεταβατική» προεδρία των Δημοκρατικών

Αυτό ίσχυε μέχρι και τις τελευταίες εκλογές και τι έχει αλλάξει σήμερα;

«Ναι, τώρα όμως πραγματοποιούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε πολιτείες όπως η Βόρεια Καρολίνα και η Τζόρτζια, οι οποίες οφείλονται, πρώτον στηνεκλογική συμπεριφορά των μαύρων, που συσπειρώνονται στο δημοκρατικό κόμμα και αποτελούν τουλάχιστον στη Τζώρτζια το 30% του πληθυσμού και δεύτερον στη μαζική μετανάστευση πτυχιούχων από το βορρά των ΗΠΑ και από πανεπιστήμια της ανατολικής ακτής, στο ερευνητικό τρίγωνο της Βόρειας Καρολίνας, δηλαδή τα πανεπιστήμια North Carolina State University, Duke University, and University of North Carolina at Chapel Hill, όπως επίσης και στις πόλεις Raleigh and Durham και το Chapel Hill.Εκτιμάται ότι αριθμός των πτυχιούχων αυτών που έχουν μεταναστεύσει σε αυτές τις περιοχές είναι κρίσιμος και οι ίδιοι είναι φορείς προοδευτικών ιδεών.»

Αρα ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας;

«Εάν υποθέσουμε ότι οι δημοκρατικοί θα πλειοψηφήσουν σε όλες τις πολιτείες που είχε πάρει η Χίλαρι Κλίντον, όταν συγκέντρωσε 232 εκλέκτορες και προσθέσουμε σε αυτό τον αριθμό και τους εκλέκτορες του Μίσιγκαν, του Ουισκόνσιν και της Πενσιλβανίας, τότε άνετα μπορεί να κερδίσει ο υποψήφιος των Δημοκρατικών με 276 εκλέκτορες, όταν το όριο είναι 270.Εάν προσθέσουμε σε αυτό και τις πολιτείες του Νότου και της Βόρειας Καρολίνας(συνολικά 31 εκλέκτορες) τότε ο Μπάιντεν θα έχει μια άνετη πλειοψηφία.

Και εφόσον μελλοντικά το δημοκρατικό κόμμα συνεχίσει να ελέγχει τις πολιτείες της Ανατολικής ακτής από το Μέιν έως τη Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον D.C, που έχουν περίπου 92 εκλέκτορες, όπως επίσης και τις πολιτείες της δύσης που είναι Νέο Μεξικό, το Όρεγκον, η Αριζόνα, η Καλιφόρνια, η Νεβάδα, η Ουάσιγκτον (πρόκειται για την πολιτεία και όχι για την πόλη), οι οποίες συνολικά έχουν 93 εκλέκτορες, τότε μαζί με τις κρίσιμες παραδοσιακές δημοκρατικές μεσο-δυτικές πολιτείες, δηλαδή τη Μινεσότα, το Ιλινόις, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν και εφόσον εξασφαλίσουν και τον έλεγχο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, την Ατλάντα, την Ουάσιγκτον D.C, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, τότε το Δημοκρατικό κόμμα θα μπορεί να ελέγξει τις προεδρικές εκλογές για τις επόμενες δεκαετίες. »

Εκτιμάτε ότι η συμμετοχή του εκλογικού σώματος σε αυτές τις εκλογές θα είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες χρονιές;

«Κοιτάξτε πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίοδο. Δεν είναι μόνο η πόλωση στις ΗΠΑ, υπάρχει πλέον μια πολιτικοποίηση. Ως εκ τούτου παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές που μπορεί να φτάσει και το 65% του εκλογικού σώματος. Μέρος αυτών θα είναι είναι αφροαμερικανοί και άλλες μειονότητες, που μέχρι πρότινος δεν προσέρχονταν να ψηφίσουν. Πιστεύω πως σε αυτό ρόλο έχει παίξει και το κίνημα Black Lives Matter.»

Όσον αφορά στο ρόλο που διαδραματίζουν συγκεκριμένες πολιτείες στην εκλογή προέδρου; Κρίσιμο ρόλο παίζει για παράδειγμα η πολιτεία της Φλόριντα και της Τζόρτζια...

«Πράγματι στην Πολιτεία της Φλόριντα, με 29 εκλέκτορες, η αναμέτρηση ενδέχεται να είναι αμφίρροπη δεδομένου ότι ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού είναι εύποροι εσωτερικοί μετανάστες, συνταξιούχοι από το βορρά που ψηφίζουν συντηρητικά. Όμως και σε αυτή την τέταρτη σε σειρά μεγαλύτερη πολιτεία των ΗΠΑ μετά την Καλιφόρνια, το Τέξας και τη Νέα Υόρκη, η εκλογή είναι πλέον αβέβαιη και αμφίρροπη για τους Ρεπουμπλικάνους και μια νίκη των Δημοκρατικών θα σφράγιζε οριστικά τη νίκη του δημοκρατικού υποψηφίου.

Στη Τζόρτζια η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική και αυτό γιατί τώρα υπάρχουν δύο ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, που σημαίνει πως εάν κερδίσουν οι δημοκρατικοί τότε αυτοί, όπως είναι φυσικό, θα αντικατασταθούν από δημοκρατικούς γερουσιαστές. Αυτό σημαίνει ότι οι δημοκρατικοί θα ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή τη Βουλή των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Να σημειώσω ότι ο έλεγχος της Γερουσίας έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά στη διαμόρφωση και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.»