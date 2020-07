Το μετέωρο βήμα των ΗΠΑ σ΄ έναν κόσμο που αλλάζει

Η πλανητική ηγεμονική πολιτική της υπερδύναμης που άφησε πίσω του ο Ψυχρός Πόλεμος έχει πια τελειώσει και η ασφάλεια στον κόσμο έχει ήδη τρεις ανταγωνιστικές δυνάμεις, την Κίνα, τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία.

Έτσι, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 η Αμερική καλείται να υλοποιήσει μια ειρηνική δημοκρατική αναγέννηση που θα συμπεριλαμβάνει όλους του πολίτες στα θέματα οικονομικών ανισοτήτων, υγείας, παιδείας, καθώς και την εξάλειψη των εθνοτικών και φυλετικών διακρίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η δημοκρατία και η εθνική ενότητα θα μπουν σε περιπέτειες με άγνωστες συνέπειες για το μέλλον του αμερικανικού έθνους και με παγκόσμιες προεκτάσεις για την ασφάλεια και τη δημοκρατία.

Νέα αμερικανική ηγεσία και ελληνοτουρκικές σχέσεις

Μέχρι την ανάληψη της νέας προεδρίας τον Ιανουάριο 2021, οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις μπορεί να δοκιμαστούν σκληρά σε αυτό το διάστημα, όπου ένας νέος πρόεδρος από το Δημοκρατικό Κόμμα θα θέσει την αμερικανική προεδρία σε κατάσταση “ακίνητης πάπιας” και η Τουρκία μπορεί να το εκλάβει ως παράθυρο ευκαιρίας για να ενεργήσει σε βάρος των δικαιωμάτων της ελληνικής κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θα πρέπει από τώρα να ληφθεί σοβαρά υπόψη της ελληνικής διπλωματίας.

Η αμερικανική προεδρία έχει μεγάλη ανάγκη να δώσει στην αμερικανική εξωτερική πολιτική αξιοπιστία και σοβαρότητα που την έχουν δυστυχώς υπονομεύσει οι προεδρίες του Νίξον στο Βιετνάμ και κατά την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, καθώς και η ανοχή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Η σημερινή προεδρία, με την εγκατάλειψη των Κούρδων μαχητών που νίκησαν την τρομοκρατία του ISIS στη Συρία, και τώρα η φιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν ενθαρρύνει την επεμβατική και αυτοκρατορική πολιτική της Τουρκίας για ένα νέο Βιετνάμ στη Λιβύη. Η παρούσα αμερικανική πολιτική δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τα κυρίαρχα δικαιώματα της Ελλάδας στην ΑΟΖ της στο Λυβικό Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παραμένει σχεδόν θεατής στην καταπάτηση των κυριάρχων δικαιωμάτων της Κύπρου, όπου προκλητικά η Τουρκία ως δύναμη κατοχής στο 36% της Κύπρου, θέλει να επανέλθει ως ρυθμιστική δύναμη σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου.

Είναι καιρός η Ελλάδα να βγάλει τα συμπεράσματά της για την δήθεν ισορροπία που ασκούν οι Η.Π.Α. στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο και τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση των 12 μιλίων στα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο Πέλαγος, στα Κύθηρα, Αντικύθηρα και στην Κρήτη και όπου αλλού κρίνει σκόπιμο, για να σταματήσει επιτέλους η τουρκική απειλή που θέλει να θέσει υπό ομηρία την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα καλείται να ασκήσει επιτέλους τα δικαιώματά της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και να προστατεύσει τη μεγάλη στρατηγική αξία του ελληνικού χώρου στο διεθνές σύστημα, στον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων στον 21ο αιώνα στην περιοχή μας.

Τα κλειδιά στις διεθνείς ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο τα κατέχουν πλέον η Ελλάδα και η Κύπρος, ενώ η παραδοσιακή στρατηγική αξία της Τουρκίας όπως και η αξιοπιστία της βρίσκονται σε υποχώρηση, αφού η Τουρκία έχει επιλέξει να συμπεριφέρεται ως μια ασιατική δύναμη ταλανιζόμενη από μια κρίση ταυτότητας, καθώς επέλεξε να εγκαταλείψει το δόγμα του Κεμάλ Ατατούρκ, ειρήνη στα σύνορά της και στροφή προς τη Δύση.

