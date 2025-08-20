Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη ότι αποκλείει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, μα πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέχουν αεροπορική υποστήριξη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα.

Μία ημέρα αφού ο Τραμπ δεσμεύτηκε για εγγυήσεις ασφαλείας για να βοηθήσει να σταματήσει ο πόλεμος, στο πλαίσιο συνόδου στον Λευκό Οίκο, ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει δύσκολος, καθώς οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προσπαθούν να καθορίσουν τις θα περιελάμβανε η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Όσον αφορά στην ασφάλεια, (οι Ευρωπαίοι) είναι πρόθυμοι να στείλουν χερσαίες δυνάμεις. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε με κάποια πράγματα, ειδικά, πιθανώς…από αέρος» δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Αργότερα, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό παραγωγό Μαρκ Λέβιν, ο Τραμπ χαρακτήρισε το διαπραγματευτικό του στυλ όσον αφορά στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου ως «πιο πολύ ένστικτο παρά διαδικασία».

Μερικές ώρες μετά τις συναντήσεις του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερή της επίθεση από αέρος εδώ και έναν μήνα στην Ουκρανία, με 270 drones και 10 πυραύλους, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Το υπουργείο Ενέργειας είπε πως τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Πολτάβα, όπου βρίσκεται το μόνο διυλιστήριο πετρελαίου της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ίσως τελικά δεν θέλει συμφωνία, λέγοντας «θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Η φύση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης όσον αφορά στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει ασαφής. Η «αεροπορική υποστήριξη» θα μπορούσε να έχει διάφορες μορφές- από συστήματα αεράμυνας μέχρι μαχητικά που επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επιβεβαίωσε πως η αεροπορική υποστήριξη από τις ΗΠΑ αποτελεί «επιλογή και ενδεχόμενο», μα, όπως και ο Τραμπ, δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

«Ο πρόεδρος είπε ξεκάθαρα πως αμερικανικές αρβύλες δεν θα πατήσουν στο έδαφος της Ουκρανίας, μα σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας» είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ουκρανική κρατική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από Reuters

