Στο πλαίσιο των ερευνών για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων με μέλη υπηκόους Τουρκίας, που βρίσκονται στη χώρα μας, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν την Τετάρτη νέα επιχείρηση σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν σε κατοικίες, τις οποίες είχαν ενοικιάσει οι ύποπτοι σε Ωρωπό, Νέο Βουτζά και Μεσόγεια, όπου συνέλαβαν έξι άτομα για παραβάσεις των νόμων Περί Όπλων και Περί Ναρκωτικών.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ποινικοί από την Τουρκία έρχονται στη χώρα μας και με το πρόσχημα ότι είναι οπαδοί του Γκιουλέν αιτούνται άσυλο. Στην πραγματικότητα, όμως, οι περισσότεροι κρύβονται στην Ελλάδα, καθώς στη γενέτειρά τους είτε καταζητούνται για εμπόριο ναρκωτικών και ανθρωποκτονίες είτε φοβούνται ότι θα δολοφονηθούν από μέλη αντίπαλων συμμοριών.