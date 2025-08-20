Ιπτάμενο αντικείμενο συνετρίβη και εξερράγη σε χωράφι στην ανατολική Πολωνία, με τον πολωνικό στρατό να λέει ότι ενδεχομένως να επρόκειτο για τμήμα παλιού κινητήρα ελικοφόρου αεροσκάφους και να προσθέτει ότι δεν είχε σημειωθεί παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από την Ουκρανία ή τη Λευκορωσία.

Η πολωνική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι άγνωστο αντικείμενο έπεσε και εξερράγη σε χωράφι στο χωριό Οσίνι της επαρχίας Λουμπλίν, στη ανατολική Πολωνία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

«Μετά από τη διεξαγωγή προκαταρκτικών αναλύσεων των αρχείων ραντάρ, δεν κατεγράφη παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου χθες βράδυ από την Ουκρανία ή τη Λευκορωσία» ανέφεραν μέσω Χ οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις. «Οι πληροφορίες για την ανακάλυψη ενός αντικειμένου, το οποίο, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ίσως είναι εξάρτημα παλιού ελικοφόρου κινητήρα, προωθήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων- Διοίκηση Αεροπορικού Κλάδου».

Οι πολωνικές αρχές δεν αποκλείουν ρωσική ενέργεια δολιοφθοράς ή λαθρεμπόριο με drone, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοζίνιακ Καμίζ.

Λόγω της έκρηξης έσπασαν τζάμια σε σπίτια, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μετέδωσε το πρακτορείο ΡΑΡ. Αστυνομικοί βρήκαν καμένα κομμάτια μετάλλου και πλαστικού στην περιοχή. Σειρήνες αεράμυνας ήχησαν για περίπου μία ώρα στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Βόλιν και το Λβιβ της Ουκρανίας, ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με τους κυβερνήτες τους.

Με πληροφορίες από Reuters