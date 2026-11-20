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Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει πει σε Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους πως θέλει το Κίεβο να έχει κλείσει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου, πριν οι Δημοκρατικοί πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, μετέδωσαν οι Financial Times την Παρασκευή, επικαλούμενοι τέσσερα άτομα ενήμερα για τις συνομιλίες.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα περάσματα στα σύνορα με τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας για τουλάχιστον έξι μήνες, με τη Μόσχα να προειδοποιεί πως θα απαντήσει με πολιτικά και διπλωματικά μέτρα.

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Το ΝΑΤΟ και η Εσθονία κατηγόρησαν την Κυριακή τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική εταιρεία του χώρου της αμυντικής βιομηχανίας, σε αυτό που χαρακτήρισε ως δεύτερο περιστατικό τέτοιου τύπου αυτό το έτος.

Το κλείσιμο των συνόρων αναμένεται να αρχίσει την 1η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον Εσθονό υπουργό Εσωτερικών, Ιγκόρ Τάρο, αυτό θα βοηθήσει στη διαχείριση της ευρύτερης κατάστασης ασφαλείας και θα περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να διοργανώνει περαιτέρω επιθέσεις.

«Ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας εκφοβίζουν και προσπαθούν να στρατολογήσουν πολίτες μας που περνούν από τα σημεία ελέγχου στα σύνορα. Δεν μπορούμε να το ανεχόμαστε άλλο αυτό» είπε.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην εμπρητσική επίθεση, ενώ η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, είπε την Παρασκευή πως «τέτοιες κινήσεις αντιστοιχούν σε προσπάθειες να σηκωθεί ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα υπό το ψευδές πρόσχημα κάποιου είδους απειλής από την ανατολή».

Με πληροφορίες από Reuters