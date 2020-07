Αγία Σοφία: To ακριβό εισιτήριο, τα μωσαϊκά με τους αυτοκράτορες και οι «χούλιγκαν» του Ερντογάν

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Στο εσωτερικό της Αγιά Σοφιάς τα σύμβολα του Ισλάμ έχουν καλύψει αυθεντικές βυζαντινές τοιχογραφίες. Τωρα οι συντηρητές αναρωτιούνται εάν θα ακολουθήσει επικάλυψη μωσαϊκών στο δάπεδο, εφόσον μετατραπεί σε χώρο προσευχής για τους μουσουλμάνους. (AP Photo/Emrah Gurel)

To εισιτήριο που πληρώνει κάθε επισκέπτης αυτού του μοναδικού ναού, που αποτελεί και κορυφαίο σύμβολο μνήμης για τους απανταχού χριστιανούς, στοιχίζει 100 τουρκικές λίρες (15 δολάρια περίπου), με εξαίρεση τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και των ηλικιωμένων, που εισέρχονται δωρεάν. Είναι ένα σχετικά ακριβό εισιτήριο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και πανάκριβο για τον μέσο Τούρκο πολίτη. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου η λίρα υποτιμάται αδιάκοπα. Ένας φτωχός Τούρκος πολύ δύσκολα θα το αποφάσιζε.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Φωτογραφία αρχείου. 25 Απριλίου 2020. (AP Photo)

Σε μία προσπάθεια να καταγράψουν τις επερχόμενες ανατροπές, οι New York Times δημοσίευσαν μία σειρά προβληματισμών, λίγες ώρες πριν ανακοινώσει επισήμως την απόφασή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρακτικά ξεπέρασε και την απόφαση του δικαστηρίου συνδέοντας με δήθεν «εθνική κυριαρχία» την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε χώρο προσευχής για μουσουλμάνους.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Από όποια γωνία και αν την κοιτάξεις, η Αγια Σοφιά παραμένει το κορυφαίο αρχιτεκτονικό επίτευγμα και το κορυφαίο ιστορικό σύμβολο της Πόλης. Φωτογραφία αρχείου. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 10 Ιουλίου 2020. Με φόντο μία φωτογραφία από το εσωτερικό της Αγια Σοφιάς, ο Ερντογάν ανακοινώνει ότι υπέγραψε το διάταγμα που ακυρώνει το καθεστώς μουσείου, που παρέμενε από το 1934 σε ισχύ, με την σφραγίδα του Κεμάλ Ατατούρκ. (Presidential Press Service via AP, Pool)