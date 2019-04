Είναι αδιανόητο γι ’αυτούς ότι ο «σύγχρονος άνθρωπος» δεν πιστεύει ότι η Γη βιώνει τη ζημιά που την προκαλούμε. «Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί κάνουμε ό, τι κάνουμε στη Γη», λέει ο Γιουέιντ Ντάιβις, ανθρωπολόγος και πρώην συνεργάτης του National Geographic, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια μελετώντας τους Αρχουάκο.

Περιτριγυρισμένοι από μια σχεδόν αδιαπέραστη ζούγκλα (η οποία τα τελευταία χρόνια είδες διαμάχες μεταξύ του κολομβιανού στρατού, των Farc και των παραστρατιωτικών της δεξιάς), αυτοί οι «χαμένοι» αυτόχθονες έζησαν για πέντε αιώνες σε σχεδόν πλήρη απομόνωση, προστατεύοντας το έδαφός τους από εξωτερικούς εισβολείς. Παρά την απομόνωση αυτή, επιλέγουν να τους γνωρίσει ο κόσμος για να περάσουν το μήνυμά τους.

Η πρώτη απόπειρα να μιλήσουν στους νέους αδερφούς, ήταν πριν τρεις δεκαετίες όταν είχαν ότι το ιερό κάλυμμα του χιονιού στο βουνό τους είχε αρχίσει να χάνεται. Τα αμφίβια και οι πεταλούδες εξαφανίζονταν.

Έτσι, το 1987 βγήκαν από τον κόσμο της απομόνωσης που έμεναν για αιώνες, για να μας στείλουν ένα μήνυμα. Έφτιαξαν τον οργανισμό Indígena Gonawindua Tayrona για να εκπροσωπεί την κοινότητα σε κυβερνητικό επίπεδο και κάλεσαν τον Ερέιρα να καταγράψει την προειδοποίηση των μεγάλων αδερφών: From the Heart of the World: The Elder Brothers’ Warning.