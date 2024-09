Ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς της φθινοπωρινής ΄Ιου

Μουσείο Γαΐτη -Σίμωσι

Το σπίτι του Ζαν Μαρί Ντρο ή αλλιώς «Το μουσείο της φιλίας»

«Ένα ταξίδι στην Ίο» μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Κρίστιαν Ντίνερ

Garden of Ios

Το Garden of Ios είναι ένα μπαρ – εστιατόριο διαφορετικό από τα άλλα. Βρίσκεται στη χώρα σε ένα μαγευτικό σημείο που χαρίζει στον επισκέπτη το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα. Το μέρος ήταν ιδιοκτησία μιας ηλικιωμένης Γερμανίδας αρχιτεκτόνισσας, η οποία αδυνατούσε να ταξιδεύει. Έτσι έπεισε την επίσης Γερμανίδα Ανίνα Ντίνερ να το αγοράσει. Η Ανίνα εργαζόταν ως costume designer στον κινηματογράφο, αλλά την περίοδο της πανδημίας σταμάτησε τη δουλειά της και αποφάσισε να πάει στην Ίο, το μέρος που λάτρευαν οι γονείς της. Αγόρασε την έκταση στη χώρα και πήρε την απόφαση αντί για σπίτι να φτιάξει έναν εναλλακτικό χώρο που θα πρόσφερε μια διαφορετική εμπειρία σε όποιον το επισκεπτόταν. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Garden of Ios. Ένα καφέ – εστιατόριο με διαφορετική ατμόσφαιρα και ιδιαίτερη κουζίνα. Όλα τα προϊόντα είναι βιολογικά και κόβονται από τον κήπο του Garden of Ios, που με πολύ μεράκι περιποιείται η Ανίνα. Όσα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν στον κήπο προέρχονται από φάρμες που έχει αναζητήσει η ιδιοκτήτρια. Όλα τα πιάτα είναι εποχιακά. Στην κουζίνα δεν υπάρχει τίποτα από πλαστικό, σιλικόνη ή αλουμίνιο. Τίποτα τοξικό, τίποτα επεξεργασμένο, ούτε καν σκόνη για το πλύσιμο των πιάτων. Το μενού είναι περιορισμένο, αλλά πεντανόστιμο. Η Ανίνα δεν πιστεύει στις πολλές επιλογές. Πιστεύει όμως στην ποιότητα και στις ρίζες μας. Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί τον χώρο είχε μόνο λίγα καλά κρασιά, κάποια «ψαγμένα» κοκτέιλς και γλυκά χωρίς ζάχαρη. Ο κόσμος άρχισε να ζητάει περισσότερες επιλογές και τότε εκείνη αποφάσισε να προσθέσει κάποια αλμυρά πιάτα.