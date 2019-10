Οι δικηγόροι των «Panama Papers» μηνύουν το Netflix για την ταινία «The Laundromat».

Η ταινία με πρωταγωνιστές τους Γκάρι Ολντμαν (Μοσάκ), Αντόνιο Μπαντέρας και Μέριλ Στριπ, βασισμένη στο βιβλίο του Τζέικ Μπέρνσταϊν, «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite», θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 18 Οκτωβρίου.

Οι Μοσάκ και Φονσέκα κατηγορούν τους συντελεστές της ταινίας για παράνομη χρήση του λογότυπου της εταιρείας τους, χωρίς να ζητηθεί άδεια. Επιπλέον, η αγωγή υποστηρίζει ότι η ταινία συνδέει τη δικηγορική εταιρεία με Ρώσους γκάνγκστερ και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι δικηγόροι φοβούνται ότι η ταινία να εμπνεύσει τους εισαγγελείες στον Παναμά να διερευνύσουν περαιτέρω την υπόθεση και αυτό θα μπορούσε να φέρει διαφορετικά αποτελέσματα σε συγκέντρωση υποψηφίων ενόρκων και να επηρεάσει την δίκη τους.

Το σενάριο εστιάζει στο σκάνδαλο των «Panama Papers» και τα 11.5 εκατομμύρια έγγραφα που το 2015 αποκάλυψαν τα μυστικά περιουσιακά στοιχεία των πιο ισχυρών πολιτικών, διέρρευσαν και βρέθηκαν υπό διερεύνηση από την αστυνομία και τους δημοσιογράφους. Η Στριπ υποδύεται μια χήρα, της οποίας η έρευνα για μια ασφαλιστική απάτη οδηγεί στην αποκάλυψη των συναλλαγών της επιχείρησης, την σύνδεσή της με τους πλούσιους και ισχυρούς επιχειρηματίες και όχι μόνο.

Το Netflix προχωρά

Παρά την αγωγή κατά του Netflix, η πλατφόρμα προχωράει στην κυκλοφορία της ταινίας. Πηγή κοντά στην παραγωγή της ταινίας αναφέρει ότι η πλατφόρμα επιβεβαίωσε τα σχέδιά της για κυκλοφορία της ταινίας την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου. Η πλατφόρμα ζήτησε από δικαστή την Τετάρτη να απορρίψει την αγωγή λόγω του ότι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Κονέκτικατ, είναι ακατάλληλος χώρος.

Πηγή: Variety

Indiewire