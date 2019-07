Οι Duran Duran έπαιξαν για το Αpollo 11 και τα 50 χρόνια από την προσελήνωση

Την ώρα που ο τραγουδιστής και φρόντμαν του συγκροτήματος, Σάιμον Λε Mπόν, τραγουδούσε το « The Universe Alone », από το άλμπουμ, Paper Gods του 2015, ο ουρανός γέμισε αστέρια, ντύνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους ήχους από την 16 μελή ορχήστρα και τις φωνές της χορωδίας, που τον συνόδευαν.

«Το να γνωρίσουμε κάποιον που πάτησε σε ένα άλλο αστρονομικό σώμα, εκτός αυτού που κατοικούμε, ήταν απίστευτο, ήταν εξαιρετικό, ήταν καταπληκτικό. Ειχε μαζί του ένα λάπτοπ και μας έβαλε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τίτλο - I Want to Go Back to the Moon. Ειναι μοναδικό το επίτευγμα του. Είναι δύσκολο πράγμα, ένα μόνο γεγονός, να καθορίσει την ζωή σου».

Οπω αναφέρει το περιοδικό Rolling Stone, τα έσοδα από την συναυλία, θα διατεθούν για το εκπαιδευτικά προγράμματα του Aldrin Family Foundation, με την οργάνωση να θέλει να εμπνέυσει, νέες γενιές ανθρώπων, που θα ηγηθούν των προγραμμάτων, του διαστήματος.