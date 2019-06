Οι επενδύσεις που δημιουργούν νέα δεδομένα στην Costa Navarino και στην Ελλάδα

Για δε τη σχεδίαση των κατοικιών, επιλέχθηκαν Ελληνες αρχιτέκτονες, με σημαντική διεθνή παρουσία: Αλέξανδρος Τομπάζης – A.N Tombazis & Associates, Potiropoulos + Partners, ISV Architects, K-Lab Architecture (Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος), Κois Associated Architects, k-studio (Δημήτρης & Κωνσταντίνος Καραμπατάκης).

Τα διαμερίσματα, που αποτελούν μέρος του ξενοδοχείου The Westin Resort, Costa Navarino, πωλούνται σε όσους θέλουν να κάνουν επένδυση και να απολαύσουν τις διακοπές του,ς για 8 εβδομάδες κάθε χρόνο, εκτός της υψηλής περιόδου (εναλλακτικά, για περιορισμένο αριθμό κατοικιών, υπάρχει η επιλογή για 4 εβδομάδες χρήσης, εκ των οποίων οι 2 εντός της υψηλής θερινής σεζόν).

Κι αν οι πολυτελείς κατοικίες Navarino Residences, δημιούργησαν νέα δεδομένα, η συλλογή branded διαμερισμάτων, Τhe Residences at The Westin Resort, Costa Navarino, που εμπνεύστηκε η ΤΕΜΕΣ, άλλαξε εντελώς τη φιλοσοφία πώλησης. Το τι συμβαίνει σε αυτή τη περίπτωση, είναι πρωτοφανές για τη χώρα μας.

Τhe Residences at The Westin Resort, Costa Navarino

Γκολφ

Εξάλλου, μέσα στον Ιούνιο ξεκινά η λειτουργία του νέου υπόσκαφου golf club στο γήπεδο The Bay Course, σε μια τοποθεσία με μοναδική θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου, το οποίο θα ενισχύσει την εμπειρία των παικτών. Το νέο Clubhouse δένει αρμονικά με τη φύση, αποτελώντας ένα από τα πρώτα υπόσκαφα clubhouse, που βρίσκονται σε γήπεδα γκολφ, ανά τον κόσμο. To clubhouse καταλαμβάνει 2.000τ.μ. και στο σχεδιασμό του εφαρμόστηκαν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, βελτιστοποιώντας το ενεργειακό του αποτύπωμα. Παράλληλα με τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων και υλικών, περισσότερα από 27.500 φυτά και δέντρα φυτεύονται στον περιβάλλοντα χώρο και στις πράσινες στέγες του κτιρίου.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή των 2 νέων γηπέδων 18 οπών στο Navarino Hills, τα οποία έχει σχεδιάσει o θρύλος του τουρνουά Ryder Cup José Maria Olazábal, σε ένα οροπέδιο 5.000 στρεμμάτων, προσφέροντας μοναδική θέα προς την Πύλο, τον κόλπο του Ναβαρίνου και το νησάκι Σφακτηρία. Με τα νέα γήπεδα στο Navarino Hills, τα οποία θα λειτουργήσουν το 2021, τα γήπεδα αυξάνονται σε 4 συνολικά, σε απόσταση μόλις 13χλμ. μεταξύ τους και με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές, καθιστώντας την Costa Navarino έναν από τους λίγους προορισμούς γκολφ υψηλής ποιότητας στον κόσμο, που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.