Επιστήμονες ανακατασκευάζουν τραγούδι των Pink Floyd ακούγοντας ανθρώπινα εγκεφαλικά κύματα

Οι επιστήμονες ανακατασκεύασαν το Another Brick in the Wall των Pink Floyd ακούγοντας ανθρώπινα εγκεφαλικά κύματα και αποκωδικοποιώντας έτσι, για πρώτη φορά, από καταγραφές της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας, ένα αναγνωρίσιμο τραγούδι.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη για την αποκωδικοποίηση των καταγραφών και έπειτα για την κωδικοποίηση της αναπαραγωγής των ήχων και των λέξεων. Αν και πολύ υπόκωφα, η φράση «All in all, it’s just another brick in the wall» ακούγεται αναγνωρίσιμα στο ανακατασκευασμένο τραγούδι - με τους ρυθμούς και τη μελωδία του άθικτες.