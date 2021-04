Οι Φαναριώτες και οι Οθωμανοί το 1821: Οι σχέσεις, οι συγκρούσεις και η συμβίωση

Η Χριστίνα Φίλιου είναι καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια με ειδικότητα σε θέματα Οθωμανικής και Ελληνοτουρκικής Ιστορίας.

Είναι Ελληνίδα τρίτης γενιάς στις ΗΠΑ με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη και Δυτική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού της έργου έζησε για μεγάλα διαστήματα στην Ελλάδα και την Τουρκία μελετώντας τα αρχεία και τις πηγές στα ελληνικά και στα τούρκικα.

Στο βιβλίο της «Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution» (University of California Press, 2011) το οποίο πρόκειται πολύ σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει και στην ελληνική του μετάφραση από τις εκδόσεις «Αλεξάνδρεια» πραγματεύεται την πολύπλοκη σχέση των Φαναριωτών με την Οθωμανική Διοίκηση αλλά και το ρόλο τους στην Ελληνική Επανάσταση το 1821 ενώ το πιο πρόσφατο βιβλίο της «Turkey: A Past against History» αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά το 2022.

Η διάλεξή της στην πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and the Cat θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.