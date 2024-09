Οι Linkin Park επιστρέφουν με νέα μουσική 7 χρόνια μετά τον θάνατο του Chester Bennington

via Associated Press

Το συγκρότημα έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά της δεκαετίας του 2000, με τη βοήθεια των φωνητικών του Bennington. Στα 41 του, αυτοκτόνησε λίγο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του γκρουπ, «One More Light» . Στα χρόνια που πέρασαν, οι Linkin Park κυκλοφόρησε μια σειρά από επανακυκλοφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επετειακών εκδόσεων «Hybrid Theory», «Meteora» και, φέτος, της συλλογής των μεγαλύτερων επιτυχιών της καριέρας τους, «Papercuts».

Η Emily Armstrong προέρχεται από το alt-rock συγκρότημα Dead Sara ενώ ο Brittain είναι τραγουδοποιός και παραγωγός που έχει συνεργαστεί με τους Papa Roach, One OK Rock και All Time Low, μεταξύ άλλων. Αντικαθιστά τον ντράμερ Rob Bourdon, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει.