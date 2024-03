Οι πρωταθλητές της τηλεόρασης: Από τους Simpsons μέχρι το Νόμος και Τάξη

(Eric McCandless/ABC via Getty Images) KATE WALSH, CHANDRA WILSON Eric McCandless via Getty Images

Μπορεί η τηλεόραση να έχει περάσει λόγω streaming στη νέα εποχή και το περιεχόμενο να είναι εν αφθονία -σε τέτοια κλίμακα ώστε συχνά είναι περίπου αδύνατο να έχει κανείς την πλήρη εικόνα- ωστόσο, ενώ ορισμένες τηλεοπτικές σειρές παρότι σημείωσαν επιτυχία και επαινέθηκαν τόσο από κοινό όσο και από την κριτική, ακυρώθηκαν μετά από μία, δύο ή τρεις σεζόν (όπως, για παράδειγμα, το εξαιρετικό «Mindhunter» του Ντέιβιντ Φίντσερ), άλλες απλά επιστρέφουν.

Η ιατρική σειρά «Grey’s Anatomy» του ABC ξεκινά την 20η σεζόν της και η σειρά κινουμένων σχεδίων «Family Guy» που προβάλλεται στο Fox από το 1999, ανανεώθηκε για 23η σεζόν.

Διαφήμιση

«Μυστική φόρμουλα» που να εξασφαλίζει τη μακροημέρευση δεν υπάρχει. Ωστόσο, η παραμονή επί δεκαετίες στη μικρή οθόνη, σημαίνει ότι μια σειρά ή εκπομπή μπορεί για κάποιο λόγο να προσεγγίσει εκατομμύρια θεατές όχι μόνο σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά από τη μια γενιά στην άλλη, απόδειξη της απήχησης που έχει μια ιστορία και οι χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν.

(Liliane Lathan/ABC via Getty Images) ELLEN POMPEO Liliane Lathan via Getty Images

Το BBC παραθέτει σε δημοσίευμα του μερικές από τις μακροβιότερες τηλεοπτικές παραγωγές που κατάφεραν ακριβώς αυτό.

The Simpsons, 34 σεζόν

Οι Simpsons είναι μια από τις μακροβιότερες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Ξεκίνησε το 1987 ως ένα σύντομο ένθετο στην εκπομπή Tracey Ullman Show και δύο χρόνια αργότερα αυτονομήθηκε και συνεχίζει με νέα επεισόδια μετά από 34 σεζόν.

Διαφήμιση

Λίγες σειρές έχουν προσφέρει τόσο καλό -μαύρο- χιούμορ και εύστοχα σχόλια όσο οι ανεπανάληπτοι Simpsons - στην πραγματικότητα, οι σεναριογράφοι ήταν συχνά τόσο επί της ουσίας όσον αφορά την οπτική τους σε πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα, ώστε τους πιστώθηκαν έως και προβλέψεις.

Το animation «South Park», το οποίο είναι ελαφρώς πιο πολιτικό από τους Simpsons -που σατιρίζει και παρωδεί όψεις και θέματα ταμπού της σύγχρονης αμερικανικής κουλτούρας- φαίνεται ότι επίσης, λειτουργεί. Αν και δεν αριθμεί τις σεζόν του Μπαρτ και της απίθανης οικογένειας του, τα οκτάχρονα παιδιά του δυσλειτουργικού Southpark συνεχίζουν δυνατά στο Comedy Central εδώ και 27 σεζόν.

Ο Bob McGrath, δεξιά, κοιτάζει το Cookie Monster καθώς παραλαμβάνει το Βραβείο Lifetime Achievement για το «Sesame Street» στα Daytime Emmy Awards, 30 Αυγούστου 2009, Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello, File) via Associated Press

Διαφήμιση

Sesame Street, 54 σεζόν

Μετά από 54 χρόνια, εξακολουθεί να προβάλλεται στο PBS στις ΗΠΑ. Με δεδομένο ότι η δημοφιλέστατη παιδική σειρά Sesame Street συνεχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά, όχι μόνο όσον αφορά τις γνώσεις, αλλά και σε κοινωνικά ευαίσθητα θέματα, ενώ παράλληλα, φιλοξενεί διάσημα πρόσωπα -από τον Ρόμπιν Γουίλιαμς μέχρι το γυναικείο συγκρότημα Destiny’s Child -του δίνει κάθε λόγο να συνεχίσει άλλον μισό αιώνα.

Τζίμι Φάλον (AP Photo/Andrew Harnik, File) via Associated Press

The Tonight Show, 70 σεζόν

Οι μεταμεσονύκτιες εκπομπές προσφέρονται για πολιτικό και κοινωνικό σχολιασμό όσο καμία άλλη ζώνη. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που πολλά late-night shows, όπως το Saturday Night Live (τώρα στην 49η σεζόν του) με τα σατιρικά σκετς και το The Late Late Show (29 σεζόν) έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Κανένα, ωστόσο, δεν έχει κρατήσει όσο το The Tonight Show, από το οποίο έχουν περάσει έξι χαρισματικοί οικοδεσπότες: Στιβ Άλεν, Τζακ Πάαρ, Τζόνι Κάρσον, Τζέι Λένο, Κόναν Ο’Μπράιαν και ο νυν οικοδεσπότης, Τζίμι Φάλον.

Coronation Street, 64 σεζόν

Δεν είναι απαραίτητο οι εκπομπές και σειρές που μακροημερεύουν να κάνουν έξυπνη ή επιθετική σάτιρα ή να σχολιάζουν την επικαιρότητα -μερικές απλά έχουν δράμα. Αυτό ισχύει για το Coronation Street, που κατέχει τον τίτλο της μακροβιότερης σαπουνόπερας στην αμερικανική τηλεόραση. Διανύει πλέον το 64ο έτος παραγωγής. Ακολουθεί το General Hospital, το οποίο διανύει το 61ο έτος και έχει κερδίσει 14 βραβεία Daytime Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς. Κι ακόμη, το Guiding Light και το Days of Our Lives -πυλώνες αμφότερα στις καθημερινές σειρές επί 57 χρόνια.

Last of the Summer Wine, 31 σεζόν

Το βραβείο της μακροβιότερης κωμικής σειράς απονέμεται στο Last of the Summer Wine του BBC, που προβλήθηκε για 31 σεζόν και ολοκληρώθηκε το 2010.

Διαφήμιση

Στις ΗΠΑ, είναι το It’s Always Sunny in Philadelphia, που άρχισε να προβάλλεται το 2005, έχει τρέξει για 16 σεζόν και συνεχίζεται. Ενώ έχει καταφέρει να σοκάρει το κοινό, δεν έχει καταφέρει να το διώξει: η σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Rob McElhenney, Charlie Day, Glenn Howerton, Kaitlin Olson και Danny DeVito, συνεχίζεται. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις 16 σεζόν στο Hulu, ενώ ο 17ος κύκλος αναμένεται να προβληθεί τους επόμενους μήνες.

Νόμος και Τάξη, 23 σεζόν

Η αστυνομική σειρά του βραβευμένου με Emmy, Ντικ Γουλφ έκανε πρεμιέρα το 1990 και συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα, έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο franchise γύρω από τη σειρά που περιλαμβάνει το Law & Order: SVU καθώς και το Law & Order: Organized Crime.

Ενώ υπήρξαν πολλές άλλες δραματικές σειρές που διήρκεσαν περισσότερο από μια δεκαετία, όπως το Grey’s Anatomy, οι 23 σεζόν του Law & Order και τα spin-offs του αποδεικνύουν την επίδραση που έχει στους θεατές.

Survivor, 46 σεζόν

Το An American Family, μια σειρά 12 επεισοδίων του PBS το μακρινό 1973, που κατέγραφε τη ζωή μίας συνηθισμένης οικογένεια στις ΗΠΑ, θεωρείται το πρώτο ριάλιτι που έγινε ποτέ. Στη συνέχεια, σειρές όπως το The Real World του MTV ανέβασαν την υπόθεση στο επόμενο επίπεδο, βάζοντας αγνώστους σε ένα σπίτι με κάμερες και χωρίς σενάριο. Η ιδέα αποδείχθηκε συναρπαστική για το κοινό και το The Real World έγινε ένα από τα μακροβιότερα ριάλιτι σόου, με 33 σεζόν.

Διαφήμιση

Από τότε, υπήρξαν αμέτρητα άλλα, με κάθε πιθανό και απίθανο θέμα -διαγωνισμοί στη μαγειρική, τον αθλητισμό ή τη μόδα, εκπομπές γνωριμιών από το Love Island μέχρι το Love on the Spectrum και άλλα πολλά. Το Amazing Race για παράδειγμα, βρίσκεται στην 35η σεζόν του. Το Bachelor συνεχίζει για 28 σεζόν. Όμως κανένα άλλο τηλεοπτικό ριάλιτι (μέχρι στιγμής) δεν έχει κρατήσει όσο το Survivor. Το ριάλιτι με θέμα την επιβίωση στην άγρια φύση -με όλο το πακέτο αλληλεπίδρασης των παικτών και λοιπά- διανύει την 46η σεζόν του και εξακολουθεί να προσελκύει το κοινό.

Το να γοητεύεις το κοινό για χρόνια, ή και για δεκαετίες, δεν είναι εύκολη υπόθεση και είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψει κανείς εάν μια σειρά θα διαρκέσει. Αλλά κοιτάζοντας τη λίστα με τις τηλεοπτικές παραγωγές που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, είναι σαφές ότι ένας δείκτης είναι η ικανότητα να εξελίσσονται και να προσφέρουν κάτι φρέσκο.

Ο δημοσιογράφος John Ortved έγραψε για την περίπτωση Simpsons στο βιβλίο του «The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History». Όπως δηλώνει στο BBC, ένας λόγος που η σειρά έχει αντέξει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για animated show, έχει πολλή δημιουργική ελευθερία: οι χαρακτήρες δεν γερνούν, οπότε μπορεί να διαδραματίζεται διαρκώς στο σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά μπορεί να μιλήσει για θέματα της σύγχρονης εποχής, όποια κι αν είναι αυτή, κάτι που οι Simpsons κάνουν συχνά μάλλον άφοβα.

Όπως λέει, είναι αδύνατο να μιλήσουμε για την επιτυχία του The Simpsons χωρίς να αναφέρουμε τους εξαιρετικούς σεναριογράφους. Ωστόσο, ενώ τα θέματα εξελίσσονται με την πάροδο των ετών, υπάρχει κάτι αμετάβλητο που είναι επίσης ελκυστικό. «Δεν έχει σημασία αν δίνουν στον Μπαρτ ένα iPhone ή εάν η Λίζα κάνει κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο τέλος της ημέρας (και στην αρχή κάθε επεισοδίου), είσαι πάντα στο ίδιο μέρος, με τους ίδιους ανθρώπους, στην ίδια πόλη. Αυτή η αίσθηση άνεσης είναι ζωτικής σημασίας για να προσελκύσει τους θεατές να το παρακολουθήσουν ξανά και ξανά.

Οι τηλεοπτικές σειρές ριάλιτι από την άλλη, μπορούν να παραμείνουν φρέσκες επειδή έχουν νέους παίκτες κάθε σεζόν.

Διαφήμιση

Ανεξαρτήτως είδους, είτε πρόκειται για το δράμα μιας σαπουνόπερας, είτε για τα αειθαλή πρόσωπα του Μπαρτ και της Λίζας και τους νεαρούς, όμορφους παίκτες των ριάλιτι που κλαίνε «εάν μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τα καθολικά θέματα, τότε έχει κάτι πραγματικά σημαντικό και πιθανότατα, μακράς διαρκείας», σημειώνει ο ο Ortved.