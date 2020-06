Υπάρχει μία λεπτομέρεια, ωστόσο, που κάνει τη διαφορά: αυτές οι οδηγίες δεν είναι παρά ένα προϊόν από γυναίκες προς γυναίκες. Ειδικότερα, το μανιφέστο με τίτλο “Women of the Islamic State: Manifesto and Case Study” συντάχθηκε από την Ταξιαρχία al-Khansaa , την γυναικοκρατούμενη αστυνομική δύναμη του χαλιφάτου, καθορίζοντας στις 41 σελίδες του το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες μέσα σε αυτό το περιβάλλον, καθώς και το τι ισχύει ως προς τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.

Οι συνθήκες που περιγράφηκαν δεν καθιστούν τίποτα παραπάνω από μία ζοφερή καθημερινότητα για τις «νύφες» του Ισλαμικού χαλιφάτου. Φυσική, σεξουαλική και ψυχολογική βία, εκφοβισμός, αυστηρές τιμωρίες για όσες αποζητούν αυτονομία και προσωπική ελευθερία εκτός οικογένειας, η τυφλή υποταγή στο Ισλάμ συνθέτουν το σκηνικό αυτής της σύγχρονης υποδούλωσης, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες νεαρών γυναικών από την Δύση που πήγαν να ζήσουν στα εδάφη του Ισλαμικού Κράτους, παρασυρόμενες από την προπαγάνδα του. Κάτι στο οποίο έχουν συνεπικουρήσει οι ήδη μυημένες στο ISIS, που ως άλλος «δούρειος ίππος», έχουν αποκτήσει, πάντα κατόπιν άνωθεν εντολής, πιο ενεργή παρουσία και προβάλλουν μέσω της συστηματικής και στοχευμένης προπαγάνδας στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «εικόνα μίας πολυεθνικής κοινωνίας όπου οι άνδρες και οι γυναίκες εκπληρώνουν το καθήκον τους σύμφωνα με την αντίληψή τους για το Ισλάμ».

Παρατηρείται, επομένως, ότι το χαλιφάτο διακατέχεται από μία αντίφαση στη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες. Από τη μία πλευρά, είναι οι γυναίκες από τις χώρες της δυτικής κοινότητας ή, αλλιώς, οι «αιρετικές» όπου, με βάση την θελκτική και ωραιοποιημένη εικόνα του Ισλαμικού Κράτους, καταλήγουν να «αντιμετωπίζονται ως σκλάβες, ο κύριος ρόλος των οποίων είναι να αποτελούν αντικείμενα που μπορούν να πωληθούν και να προσφερθούν ως έπαθλα στους τζιχαντιστές».Από την άλλη πλευρά, το ISIS δείχνει περισσότερη, ίσως, αναγνώριση στις Μουσουλμάνες, τις λεγόμενες muhajirah, που μετανάστευσαν στις εδαφικές του περιοχές, ιδωμένες ως απαραίτητοι δρώντες για τη δόμηση του χαλιφάτου, την προστασία των ιδεών του και της μόνιμης κοινωνίας που επιδιώκει να δημιουργήσει.

Το ερώτημα που προκύπτει, παρόλα αυτά, είναι διττό: πόσες γυναίκες εκ Δύσης έχουν στρατολογηθεί από το Daesh και ως εκ τούτου ποια θεωρούνται ως τα κριτήρια που συνετέλεσαν στο να λάβουν μία τέτοια απόφαση για τη ζωή τους; Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί, από την στιγμή που δεν υπάρχουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία. Μολαταύτα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το 2018, υπολογίζεται ότι περίπου 4.761 γυναίκες, από συνολικά 41.490 ξένους πολεμιστές και απλούς πολίτες, προσχώρησαν στην τρομοκρατική ομάδα.

Σίγουρα όχι ένας ευκαταφρόνητος ή μικρός αριθμός με τους πιθανούς λόγους αυτής της κίνησης να ποικίλλουν. Η αναζήτηση μίας νέας ταυτότητας, «ο ενθουσιασμός και η εκπλήρωση της ρομαντικής αισιοδοξίας», η περιπέτεια, η αλλοτρίωση, οι ανισότητες που βιώνουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, ακόμη και οικονομικοί λόγοι, για παράδειγμα η προοπτική περισσότερων προσωπικών εσόδων και της υλικά πιο εύκολης διαβίωσης, συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στοιχεία ενός συνονθυλεύματος, με την απαρχή του να εντοπίζεται στην 11η Σεπτεμβρίου, στο κλίμα δαιμονοποίησης και στην εκατέρωθεν προπαγάνδα που επικράτησε στο εξής και εκμεταλλεύτηκε με μαεστρία το Ισλαμικό Κράτος, παρουσιάζοντας ο,τιδήποτε δυτικό ως «άπιστο» και δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνων τραυματισμένων Μουσουλμάνων από βίαιες επιθέσεις, με στόχο την έξαρση των συναισθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ενθάρρυνε τους άνδρες και τις γυναίκες ακολούθους του να γίνουν θιασώτες μίας οπτικής του κόσμου στη λογική «οφθαλμόν αντί αφθαλμού». Επιστρέφοντας στα καινούργια δεδομένα, πάντως, η πλέον βαρύνουσα παράμετρος είναι η επιστροφή πολλών εκ των «νυφών του ISIS».Πολλώ δε μάλλον τώρα που η οργάνωση βρίσκεται σε φάση ανασύνταξης των δυνάμεων της και οι ίδιες ζητούν μία δεύτερη ευκαιρία επανένταξης και επανέναρξης. Ένα αίτημα το οποίο συναντά την εξαιρετικά επιφυλακτική και κατά περιπτώσεις, αρνητική στάση των ηγεσιών παγκοσμίως.

Εν κατακλείδι, το Ισλαμικό Κράτος καθιστούσε, στα έξι σχεδόν χρόνια της παρουσίας του, την «ευκαιρία» για χιλιάδες γυναικών ανά την υφήλιο, ώστε να αποδράσουν και να απαλλαγούν από τα κακώς κείμενα της ζωής τους, θεωρώντας ότι θα κάνουν μία πολυπόθητη και πιο ελπιδοφόρα νέα αρχή. Πολλές διαπίστωσαν την λανθασμένη τους επιλογή, είτε από την αρχή είτε ετεροχρονισμένα, προχωρώντας σε μία σειρά προσπαθειών για να επανακτήσουν την αυτονομία και την αυτοκυριαρχία τους, ενώ ορισμένες μετατράπηκαν σε φερέφωνα ή τρομοκρατικές «προστάτιδες» μίας ακραίας ιδεολογίας, διεκδικώντας το δικό τους μερίδιο στον «ιερό πόλεμο». Το μόνο σίγουρο είναι το γεγονός ότι όλες, εκπροσωπώντας και τις δύο όψεις ενός «θρησκευτικού νομίσματος», μαθαίνουν να ζουν σε έναν ανδροκρατούμενο μικρόκοσμο, στον οποίο η δική τους φωνή δεν έχει ιδιαίτερη αξία και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν χαρακτηρίζονται ως αλληλέγγυες. Το ISIS, λοιπόν, δεν είναι, μόνο, η δράση ή τα πρωτόγνωρης βιαιότητας εγκλήματα. Είναι και όλος ο γυναικείος πληθυσμός που βοηθά στην διαιώνισή του. Και όσο υποτιμάται αυτή η πτυχή της οργάνωσης, οι αρμόδιες αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν να αναπτύξουν τη δική τους αντιτρομοκρατική δράση, εξετάζοντας πιο διεξοδικά τις περιπτώσεις των μαυροντυμένων «νυφών» και να προβούν στην καλύτερη αντιμετώπιση ενός βαθιά κοινωνικού ζητήματος με τις προεκτάσεις του να αγγίζουν άπαντες παγκοσμίως.

Το Ισλαμικό Κράτος έκανε την εμφάνισή του στις 29 Ιουνίου 2014, ανακηρύσσοντας μονομερώς την ίδρυση χαλιφάτου σε μία έκταση η οποία περιελάμβανε περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Ξεκίνησε ως παρακλάδι της Al-Qaeda ενώ, σταδιακά, προσέλαβε τη μορφή «ψευδοκράτους» με δομή κατοχικού στρατού, καταλαμβάνοντας εξαιρετικά σημαντικά εδάφη, όπως η Μοσούλη και η Ράκκα, που προσέδωσαν στην τρομοκρατική οργάνωση αίγλη αλλά και τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους. Με έναν καθαρά φονταμενταλιστικό χαρακτήρα, η εντεταλμένη αποστολή του ISIS έγκειται στον εξής διττό στόχο: στον «ιερό πόλεμο» εναντίον τόσο ομόθρησκων μουσουλμάνων, δηλαδή κατά των διεφθαρμένων δομών του συριακού καθεστώτος, καθώς και του σιιτικού Ιράκ όσο και της δυτικής συμμαχίας αναφορικά με τον τρόπο ζωής και της δικής της εγκληματικής στάσης, όπως έχει χαρακτηριστεί, στη Μέση Ανατολή. Πλέον βρίσκεται σε φάση ανασύνταξης έπειτα από την απώλεια των τελευταίων εδαφικών του ερεισμάτων και τον θάνατο του αυτοανακηρυγμένου Χαλίφη του, Abu Bakr al-Baghdadi.

Η Ταξιαρχία al-Khansaa συνιστά μία γυναικεία στρατιωτική οργάνωση εντός του ισλαμικού χαλιφάτου η οποία απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από εκπαιδευμένες γυναίκες, προερχόμενες από χώρες της Δύσης. Αποστολή της είναι να παρακολουθεί την συμπεριφορά των γυναικών, επιβάλλοντας ποινές σε όσες δεν ακολουθούν τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το μανιφέστο για τις γυναίκες στο ISIS. Μία από τις κυριότερες γυναικείες μορφές στην τρομοκρατική οργάνωση είναι η 20χρονη Aqsa Mahmood από τη Βρετανία μέσω της δραστηριότητάς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους.

Σύμφωνα με το μανιφέστο για τις γυναίκες του ISIS, η εκπαίδευση των γυναικών είναι κυρίως θρησκευτική και κατηγοριοποιείται ακολούθως: 7-9 ετών (θρησκεία, γραφή, ανάγνωση, μαθηματικές και φυσικές επιστήμες), 10-12 ετών (περισσότερο θρησκευτικές σπουδές, εστιάζοντας στις οδηγίες για το ρόλο των γυναικών και τους κανόνες περί γάμου και διαζυγίου, τα οικοκυρικά και τις βασικές γνώσεις μαγειρικής), 13-15 ετών (εστίαση στο νόμο της Σαρία και στην ανατροφή των παιδιών).

Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην επισκόπηση του Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΤΟ.ΡΕ.ΝΕ)του Ι.ΔΙ.Σ