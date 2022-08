Οι Νίκι Μινάζ, LL Cool J και Τζακ Χάρλοου θα είναι οι οικοδεσπότες των φετινών MTV Video Music Awards

Νέα Υόρκη (AP) — Τα MTV Video Music Awards που θα γίνουν αργότερα αυτό το μήνα δεν θα έχουν ένα αλλά τρεις οικοδεσπότες με τους σταρ της ραπ LL Cool J, Νίκι Μινάζ και Τζακ Χάρλοου να παρουσιάζουν την τελετή.

Θα συστήσουν και θα παρουσιάσουν τα περίφημα βραβεία ανεβαίνοντας στην σκηνή μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Lizzo (Μελίσα Βιβιάν Τζέφερσον), Ανίτα, BLACKPINK, Τζ. Βάλβιν, Μάνεσκιν, Κέιν Μπράουν, Marshmello with Khalid και Panic! At The Disco στις 28 Αυγούστου στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι πολλοί οικοδεσπότες δεν είναι κάτι καινούργιο για τα VMA, τα οποία πρωτοπαρουσιάστηκαν από τους Μπέτι Μίντλερ και Νταν Ακρόιντ το 1984 και είχαν οικοδεσπότες τους Μάρλον Γουέιανς και Σουόν Γουέιανς το 2000. Άλλοι προηγούμενοι οικοδεσπότες περιλαμβάνουν τους Κέιτι Πέρι, Αρσένιο Χολ, Τζακ Μπλακ, Ράσελ Μπραντ, Κρις Ροκ και Doja Cat (Άμαλα Ράτνα Ζαντίλε Ντλαμίνι), πέρσι.