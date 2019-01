Οι πάγοι της Γροιλανδίας λιώνουν 4 φορές πιο γρήγορα από ό,τι πιστευόταν- τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο

bluejayphoto via Getty Images

Οι πάγοι της Γροιλανδίας λιώνουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι θεωρούσαν οι επιστήμονες προηγουμένως, σύμφωνα με νέα μελέτη- για την ακρίβεια, τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό,τι έλιωναν το 2003.

Η περιοχή θεωρείται πως έχει καταστεί πιο ευάλωτη σε φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος- ειδικά σε έναν ατμοσφαιρικό κύκλο, ανέφεραν τη Δευτέρα επιστήμονες, σε έρευνα που δημοσιοποιήθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιτάχυνσης φαίνεται να λαμβάνει χώρα στη νοτιοδυτική Γροιλανδία, περιοχή που δεν πιστευόταν πως κινδύνευε ιδιαίτερα, καθώς δεν έχει μεγάλους παγετώνες όπως η νοτιοανατολική και η βορειοδυτική Γροιλανδία. Αν και οι παγετώνες είναι στην ουσία μικρότερα «ποτάμια» πάγου που διασχίζουν το τοπίο και μπορούν να διασπαστούν και να λιώσουν εξαιτίας των θερμών νερών του ωκεανού, πιστευόταν πως το γιγαντιαίο στρώμα πάγου ήταν πιο ανθεκτικό. Ωστόσο, από τη στιγμή που το νοτιοδυτικό κομμάτι δεν έχει παγετώνες, το λιώσιμο πρέπει να λαμβάνει χώρα εξαιτίας άλλου λόγου: Μια θερμότερη ατμόσφαιρα θα έλιωνε πάγους βαθύτερα στην ενδοχώρα, και τα νερά θα κατέληγαν στον ωκεανό.

Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, και φαίνεται να έφτασε σε κομβικό σημείο το 2002-2003 όταν η απώλεια πάγου επιταχύνθηκε αυτόματα, λέει ο Μάικλ Μπέβις, γεωεπιστήμονας του Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Οχάιο και lead author της έρευνας.

Μέχρι πρότινος, οι επιστήμονες έδιναν έμφαση στα νοτιοανατολικά και τα βορειοδυτικά της Γροιλανδίας, όπου κομμάτια πάγου ρέουν από μεγάλους παγετώνες στον Ατλαντικό Ωκεανό. «Ξέραμε ότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα με αυξανόμενους ρυθμούς απώλειας πάγου από κάποιους μεγάλους εξωτερικούς παγετώνες. Αλλά τώρα αναγνωρίζουμε ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα: Όλο και περισσότερο, μεγάλες ποσότητες μάζας πάγου πρόκειται να χαθούν, με το νερό τους να ρέει στη θάλασσα.