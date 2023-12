Οι προτάσεις της Zeus International Hotels & Resort για την Πρωτοχρονιά

Wyndham Grand Athens

Τις φετινές γιορτές, η προσιτή πολυτέλεια είναι συνώνυμη με μία εξαιρετική εμπειρία φιλοξενίας πέντε αστέρων που έχει σχεδιάσει για εσάς το Wyndham Grand Athens, ατενίζοντας τη λαμπερή Ακρόπολη! Ξεκινήστε το γιορτινό σας πακέτο 5* με Early check in και late check out, απολαυστικά welcome drinks, πλούσιο εορταστικό πρωινό γεύμα και δωρεάν αναβάθμιση σε Executive τύπο δωματίου με θέα την Ακρόπολη ή την πόλη. Προετοιμαστείτε να ζήσετε την κομψή και ζεστή ατμόσφαιρα των αισθητικά αναβαθμισμένων δωμάτιων και σουιτών με εξατομικευμένες υπηρεσίες και ανέσεις υψηλών προδιαγραφών ενώ κατά την διάρκεια της μέρας επιλέξτε να χαλαρώσετε με ένα 30 λεπτών δωρεάν μασάζ και να αναζωογονηθείτε με περιποιήσεις Spa με -30%. Το βράδυ των εορτών, στον 9 όροφο του Wyndham Grand Athens, σας περιμένει το εξαιρετικό Above Roof Top Bar Restaurant με θέα την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό και την φωτισμένη Αθήνα! Γευτείτε πρωτότυπα signature cocktails στο bar και ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο ή Πρωτοχρονιάτικο μενού εμπλουτισμένο με γαστρονομικές συνθέσεις μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας.