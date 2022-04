ΟΙ Rolling Stones συνεργάζονται με τους κοσμηματοπώλες The Great Frog

The Rolling Stones x The Great Frog

The Rolling Stones x The Great Frog

Οι Rolling Stones συνεργάζονται με τους rock ‘n’ roll jewelers The Great Frog μέσω της επωνυμίας μόδας και lifestyle του συγκροτήματος, RS No9 Carnaby, σε μια ειδική επετειακή συνεργασία.

Ο Ρέινο Λέχτορεν - Ρίλεϊ, ιδιοκτήτης του The Great Frog, δήλωσε: «Ο Great Frog και οι Rolling Stones γεννήθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου πολιτιστικού κινήματος νεολαίας του Λονδίνου, την Carnaby Street, και είναι συνυφασμένοι με το διογκούμενο ρεύμα του ροκ εν ρολ της δεκαετίας του 1960 που καθόρισε το έδαφος μιας ολόκληρης εποχής».

Τα κοσμήματα The Rolling Stones x The Great Frog θα διατίθενται από το κατάστημα RS No 9. Carnaby στο Λονδίνο από τις 8 Απριλίου με κομμάτια που ξεκινούν από 371,48 (ευρώ).