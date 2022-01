Οι στόχοι του νεοσύστατου Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, STAMA – Greece

Το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων είναι παγκόσμιο και στην Ελλάδα ενέσκηψε πριν μερικά χρόνια ως εναλλακτική λύση ολιγοήμερων διαμονών, έναντι των ξενοδοχείων, με φθηνότερο κόστος.

Η αρχή στη χώρα μας έγινε από μεμονωμένους πολίτες, που νοίκιαζαν τα σπίτια τους για λίγες ημέρες, έναντι ημερήσιου αντιτίμου, ωστόσο σύντομα εμφανίστηκαν εταιρείες που είτε κατείχαν διαμερίσματα είτε τα νοίκιασαν από πολίτες, προκειμένου να παρέχουν οργανωμένης μορφής βραχυχρόνια μίσθωση.

Η διαδρομή αυτή, είχε και έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της, καθώς το νομικό πλαίσιο άργησε να δημιουργηθεί και τώρα με το Μητρώο επιχειρείται να οριοθετηθεί σε πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού, απέναντι στον ξενοδοχειακό κλάδο και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Προς τη θετική κατεύθυνση κινείται η ίδρυση του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, STAMA – Greece, μέσω του οποίου θα υπάρχει ένας επίσημος συνομιλητής τόσο με την πολιτεία όσο και με τον κλάδο του τουρισμού και απομένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και τα αποτελέσματά του.

Ο Σύνδεσμος STAMA αποτελείται από 18 ιδρυτικά μέλη: Mint, Greece Luxury Properties Rental, UPSTREET, Homm, Homeplus, Welcome Host, Athens Apart, Multipath Travel & Real Estate Services, Propert Ability, Villa Rentals, LLB Mykonos, Unspoiled Athens, Rizari Inn, Hotelyzer, See Greece, To Stay, RBNB και Break Booking. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχουν προστεθεί ακόμα 5 μέλη, ώστε τα 23, πλέον, μέλη να διαχειρίζονται συνολικά 2.457 καταλύματα.

Σύμφωνα με τον Νάσο Γαβαλά, πρόεδρο της STAMA και CEO της Mint Properties, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στη HuffPost Greece, «ο STAMA έχει ιδρυθεί από τις εμβληματικές εταιρείες διαχείρισης των Short Term Rentals στην Ελλάδα, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον από πολλούς Property Managers ώστε να ενταχθούν στον σύνδεσμό μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του Συνδέσμου είναι εταιρείες εγγεγραμμένες στα μητρώα και διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ. «Ο δηλωθέν τζίρος ξεκινάει από 1 εκατομμύριο και μπορεί να ξεπεράσει και τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. Συνολικά ένας ασφαλής αριθμός τζίρου και συνεισφοράς στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας, από τα μέλη μας, είναι πάνω 28 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η συνεισφορά των μελών μας σε θέσεις απασχόλησης αλλά και στήριξης των τοπικών οικονομιών, όπως εστίαση, δραστηριότητες κλπ. Είναι κάτι που πολλές το αμελούμε», αναφέρει ο Νάσος Γαβαλάς.

Ο πρόεδρος του STAMA τονίζει ότι «στον Σύνδεσμο μπορεί να ενταχθεί ο κάθε επαγγελματίας των Short Term Rentals, αρκεί να διαθέτει ΑΦΜ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέλη μας γίνονται οι νομικές μορφές αλλά και οι ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φιλοξενία και έχουν έδρα στη χώρα μας. Επίσης στον STAMA μπορούν να γίνουν διασυνδεδεμένα μέλη (affiliate members) όλες οι εμπορικές ή παροχής υπηρεσιών εταιρείες, που συνεργάζονται ή ενδιαφέρονται για συνεργασία με τα μέλη μας σε κεντρικό επίπεδο».

Αυτές οι 23 εταιρείες του Συνδέσμου, καλύπτουν 8 περιοχές της Ελλάδας: Αθήνα, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Πάρο, Μύκονο, Σαντορίνη και Αργοσαρωνικό, ωστόσο σύντομα τα μέλη του Συνδέσμου πρόκειται να καλύψουν όλη την Ελλάδα και αυτό διότι μια εταιρεία διαχείρισης σπανίως έχει παρουσία σε μια μόνο περιοχή.

Ο Νάσος Γαβαλάς επισημαίνει ότι σκοπός ίδρυσης του Συνδέσμου είναι οι επαγγελματίες των Short Term Rentals να βρουν τη θέση τους στο τουριστικό προϊόν της χώρας. «Συχνά η βραχυχρόνια μίσθωση φταίει για πολλά δεινά που αντιμετωπίζουμε στον τουρισμό αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέτοντας ως αρκετούς στόχους, όπως η εκπροσώπηση των εταιρειών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεργασία με όλους τους φορείς του ελληνικού τουρισμού, η συνεργασία μεταξύ των μελών του, η πρόοδος των μελών μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης και η διασύνδεση εταιρειών με τα μέλη του Συνδέσμου.