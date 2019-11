Οι "The Gaimers by Stoiximan" ξεκινούν ένα παιχνίδι για καλό σκοπό!

Πώς «κάνουμε παιχνίδι» για καλό σκοπό; Σε αυτό το ερώτημα έρχονται να απαντήσουν οι GAIMERS by Stoiximan, μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές ομάδες εθελοντών που ξεκίνησε τη δράση της πριν από λίγους μόνο μήνες. Αξιοποιώντας το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και την υψηλή ενέργεια για προσφορά των ανθρώπων της, η εταιρεία εγκαινιάζει την ομάδα εθελοντισμού The GAIMERS, που «κάνει παιχνίδι για καλό σκοπό». Σε μία μάλλον καινοτόμα προσέγγιση του εθελοντισμού σε εταιρικό επίπεδο, περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι συμμετέχουν τόσο σε ενέργειες για την κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευσή τους για θέματα ΕΚΕ και τη δημιουργία δικών τους προτάσεων και δράσεων, ώστε να ενταχθούν ενεργά στη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Stoiximan. Έτσι, μετά την πρωτοβουλία brain gain «Try this at Home» και το αγαπημένο σε πολλά παιδιά από κάθε γωνιά της χώρας πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες», η Stoiximan, η κορυφαία GameTech εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της που υλοποιεί από το 2017 με δράσεις που εναρμονίζονται με τους κεντρικούς πυλώνες της Stoiximan που αφορούν στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, στο Υπεύθυνο Παιχνίδι και στον Αθλητισμό.

Τοποθετώντας τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά σε μία πιο γερή βάση, η πρώτη δράση για τους “The Gaimers by Stoiximan” ξεκίνησε από την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη στρατηγική. Σε συνεργασία με το HIGGS, τον πρώτο incubator/accelerator για μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρώπη, 27 Gaimers συμμετείχαν σε ένα Angel Seminar, όπως ονομάζεται το πρωτότυπο τετράωρο σεμινάριο του HIGGS που στόχο έχει να φέρει κοντά εταιρείες και οργανισμούς καταλήγοντας στο σχεδιασμό δράσεων με κοινωνικό σκοπό. Ακολουθώντας συγκεκριμένη δομή και μεθοδολογία, οι 27 άνθρωποι της Stoiximan, που προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας και με μόνο κριτήριο την εθελοντική τους διάθεση για συμμετοχή, έμαθαν περισσότερα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τους πυλώνες της Stoiximan και στη συνέχεια συνεργάστηκαν με έξι Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του HIGGS για το σκοπό του σεμιναρίου. Έτσι, οι οργανώσεις SPIN, Social Hackers Academy, Cyberno, The Tipping Point, το περιοδικό δρόμου Σχεδία και ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ, παρουσίασαν το όραμα, τους στόχους, τις ανάγκες και τις δράσεις τους για το 2020, ενώ οι Gaimers είχαν την ευκαιρία να συνδημιουργήσουν προτάσεις προς αξιολόγηση για τη στρατηγική της Stoiximan για το 2020, με ιδέες από εκπαιδευτικές δράσεις από απόσταση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την τεχνολογική εκπαίδευση ανθρώπων ευπαθών κοινωνικών ομάδων με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη, μέχρι και την αποστολή των Μικρών Ηρώων στο Διάστημα!