Οι βραβευμένοι με Grammy, Arrested Development στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Την εποχή που οι ΗΠΑ έμπαιναν στον αστερισμό του gangsta rap και της μεγάλης κόντρας μεταξύ ανατολικής και δυτικής ακτής που χαρακτήρισε τα ’90s, μια παρέα από την Ατλάντα πρότεινε ένα εντελώς διαφορετικό hip hop πρότυπο. Με ηγέτες τους Speech και Headliner, οι Arrested Development κυκλοφόρησαν το 1992 το 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of…, έναν αισιόδοξο ύμνο στην αφροαμερικανική κουλτούρα που πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και τους χάρισε δύο βραβεία Grammy.